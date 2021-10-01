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Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi - Son Dakika

Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi

01.10.2021 16:07
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi, System.String[]

Bursa'da herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği özel insana doğum günü sürprizi yapıldı.

Bursa'da herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği özel insana doğum günü sürprizi yapıldı.

Eczacı Erdal Tirşahi ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından yapılan sürprize ilçe sakinleri de katıldı. Doğum günü kutlanan 58 yaşındaki Süleyman Berk'in mutluluğu görülmeye değerdi. Yapılan sürprizde duygu dolu anlar yaşandı. Doğum günü sürprizine Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Erdal Tirşahi, STK ve oda başkanları, kurum amirleri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Davut Aydın, "İlçemizde herkesin sevdiği, camilerde dolaşan, hepimizin Süleyman abisinin bugün doğum günü olduğunu öğrendik. Kendisine bir jest yapmak için kaymakamımız, esnaflarımız ve ilçe halkımız ile bir araya geldik. Allah onlara sağlıklı ömürler versin. Onların duaları bizlere yeter" diye konuştu.

Doğum günü pastası kesilen Süleyman Berk'e çeşitli hediyeler verildi. - BURSA

Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi
Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi

Davut Aydın, Hisarcık, Bursa, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Herkes onu mutlu etmek için bir araya geldi - Son Dakika


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