Üye Girişi
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor - Son Dakika

Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor

04.02.2022 10:16
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin(53), hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin(53), hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

Yaklaşık 32 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yapan 53 yaşındaki Hamza Engin giyemediği ayakkabıları, yıllardır başkaları için tamir ediyor. 6 aylık bebek hastalığı yüzünden yanlış iğne tedavisi sonucu engelli bir birey olduğunu ifade eden Hamza Engin, bu engelin kendisine hiçbir zaman yük olmadığını vurguladı.

"Ayakkabı giymeyi hiç heveslenmedim"

Engelinin, kendisine engel olmadığını ve ayakkabı kullanmaya heveslenmediğini ifade eden Hamza Engin, "Şimdi mesela bir ayakkabıyı hevesle yaptım ama ben giyemiyorum hiç giymeyi düşündüm mü? Yok, yani giymeye heveslenip tatmadım öyle bir özentiye de düşmedim. Şükürler olsun ama tabii ki mutluluk veren bir yönü vardır onu biz tadamadık" dedi.

Engin, hiçbir zaman ayakkabı giymediği için duygusal yönde yenilgiye düşmediğini dile getirdi.

"Halkımız bana sevgi göstermeseydi bu mesleği asla yapmazdım"

Engin, kendisinin bu mesleği yaptığını gören vatandaşların daha iyi bir yaklaşımda bulunduğunu belirterek, "Halkımızın içerisinde bu sevgiye, şefkate erişemeseydim bu mesleği asla yapamazdım" ifadelerine yer verdi.

"Ömrüm olursa bu meslekte yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum"

Yaklaşık 2 metrelik bir alanda bu işi yaptığını ifade eden Engin, "Çeyrek asrı devirdim, ömrüm olursa yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum. Ben buraya bir gün gelmesem evde kalamam sıkılırım, bunalırım yani burası benim için bir hobi" şeklinde konuştu.

Engin, "Arkadaşlarımız engelli olup da kendileri bir kenara çekmeyi bıraksınlar bir şeyler yapmaya 'ben de buradayım, ben de bunu yapabiliyorum' demeyi ve çevresinde de bunu daha iyi başarmayı düşünsünler her zamanda başarılı olacaklarına inanıyorum" diyerek engelli bireylere çağrıda bulundu. - ORDU

Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor
Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor

YORUMLAR
500

Altınordu, Engelli, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hiç giyemediği ayakkabıları, başkaları için tamir ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement