Hırka-i Şerif, korona virüs nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı - Son Dakika
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Hırka-i Şerif, korona virüs nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı

30.03.2022 12:47
Hırka-i Şerif, korona virüs nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı

Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da korona virüs tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da korona virüs tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Yazılı açıklama yapan Veysel Karani Hazretleri 59. Kuşak Torunu Hırka-i Şerif Muhafızı Barış Samir, "Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile, bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz" ifadelerini kullandı.

Her ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif 2 yıldır korona virüs tedbirleri nedeniyle açılmıyor. Yazılı bir açıklama yapan Veysel Karani Hazretleri 59.Kuşak Torunu Hırka-i Şerif Muhafızı Barış Samir, Hırka-i Şerif'in bu ramazan ayında da açılmayacağını belirtti. Yazılı açıklama yapan Veysel Karani Hazretleri 59.Kuşak Torunu Hırka-i Şerif Muhafızı Barış Samir, "Sultan I. Ahmet'in daveti üzerine, 1611 yılında İstanbul'a gelen Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in mübarek emanetini asırlardır Ramazan Ayı boyunca ziyarete açmaktadır. Bilindiği üzere, Covid-19 salgını ülkemizi ve tüm dünyayı iki seneden uzun süredir etkisi altına almıştır. Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile, bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19'un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak Ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak dört asrı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz. Alınan önlemler çerçevesinde, vatandaşlarımıza sağlıklı ve idrak dolu bir Ramazan Ayı geçirmeleri dileriz" dedi. - İSTANBUL

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Veysel Karani, Koronavirüs, İstanbul, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hırka-i Şerif, korona virüs nedeniyle bu ramazanda da ziyarete kapalı - Son Dakika


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