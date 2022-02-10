Üye Girişi
Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor - Son Dakika

Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor

10.02.2022 22:56
Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor

Batman Meydan ve Yeni Mahallelerinde hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden mahalle sakinleri yaklaşık olarak 2 aydır ev ve iş yerlerine internet alamıyor.

Batman Meydan ve Yeni Mahallelerinde hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden mahalle sakinleri yaklaşık olarak 2 aydır ev ve iş yerlerine internet alamıyor.

Mahalle sakinleri, yaşanılan internet sorununa bir türlü çözüm üretilmedi öğrenci ve esnafın zor durumda kaldığı belirlendi. Batman Meydan Mahallesi Muhtarı Doğan Atmaca yetkililere çağrıda bulundu. Atmaca, "Mahallemizde hırsızlar tarafından kablolarımız çalınıyor. Bu kablolar da bize büyük bir zarar veriyor, vatandaşlarımız internetsiz kalıyor. Yetkili birimlere defalarda vatandaşlarımız ulaşmasına rağmen bir cevap alamıyoruz. Kablo Batman'da olmadığından dolayı ileri ki bir tarihe gün veriyorlar. O günü bir daha ki aya erteliyorlar. 2 aydan beri Meydan Mahallesi olarak internetimiz yok. Yan komşumuz Yeni Mahallede de aynı sıkıntı var. Orada da arkadaşlarımız var konuyu bize iletiyorlar. Orada da 2 aydan beri 3 aydan beri internet almayan evler var. Buradan yetkili mercilere sesleniyorum. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Bir an önce bu sıkıntıyı giderelim. Bu hırsızlığı yapan şahıslara sesleniyorum. Vatandaşın mağduriyeti çok yüksek bir durumdadır. Öğrenciler zor durumda kalıyor. Bu işlerden vazgeçin. Çalışın ekmeğinizin peşinden koşun" dedi.

"2 aydır evime internet alamıyorum çocuğumun araştırma ödevlerini internet kafede yapmak zorunda kalıyorum"

Batman Yeni Mahalle sakinlerinden İsmail Demirhan ise yaşanılan internet sıkıntısından büyük mağduriyet yaşadığını ve çocuklarının ödevini internet kafede yaptırdığını belirtti. Demirhan, "Yaklaşık iki aydır internet kablolarımız çalındı. Hırsızların sayesinde internetsiz kaldık, mağdur olduk. Çocuklarımız okuldan ödev alıyor, araştırma ödevi alıyorlar. Ben bu sefer çocuğumu internet kafeye götürmek zorunda kalıyorum. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. İlgili kurumun arıza birimine başvuruyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Müşteri temsilcilerini arıyoruz müşteri temsilcileri 3 gün sonra 10 gün sonra devamlı geriye doğru itiyorlar. Bana en son söyledikleri belediye ve BASKİ'nin gelip sokağınızda kazı çalışması yaptığından dolayı kablolarınızda kopukluk yaşanmıştır deniliyor ama bizim burada kesinlikle öyle bir kazı çalışması yok" diye konuştu. - BATMAN

YORUMLAR
500

Araştırma, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızların çaldığı internet kabloları yüzünden iki mahalle 2 aydır evlerine internet alamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement