Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor - Son Dakika
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Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor

07.03.2022 12:46
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor

Çocukluktan gelen kuşlara duyduğu ilgiyi mesleğine dönüştüren Ramazan Sarı, tanesini 500 TL ila 5 bin TL aralığında sattığı tavus kuşlarından ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini söyleyerek, vatandaşlara da mesleğini tavsiye etti.

Çocukluktan gelen kuşlara duyduğu ilgiyi mesleğine dönüştüren Ramazan Sarı, tanesini 500 TL ila 5 bin TL aralığında sattığı tavus kuşlarından ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini söyleyerek, vatandaşlara da mesleğini tavsiye etti.

Ramazan Sarı (41), çocukluktan gelen kuşlara merakı nedeniyle mesleği elektrik teknikerliğini bırakarak egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi. Çocukluğunda apartman dairesine kümes yaparak kanatlı hayvan besleyen Ramazan Sarı, Uşak'ın Banaz ilçesinde bir çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte tavus kuşu yetiştiriciliği yapan Ramazan Sarı, yetiştirdiği tavus kuşlarını tanesi 500 TL ila 5 bin TL arasında sattığını belirtti. Kur yapma döneminde erkeklerin, dişilerine karşı kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenleriyle dikkat çeken tavus kuşlarına, bahçelerde de beslenebildiği için ilgiler gayet yüksek. Küçüklükten özellikle kanatlı hayvanlara karşı ilgi duyduğunu söyleyen Ramazan Sarı, babasının apartman dairesinde ilgiden dolayı kümes yaptığını söyledi.

"Türkiye şartlarına göre elde ettiğimiz gelirler gayet iyi"

Tavus kuşlarına yönelik yüksek ilgiden kaynakları ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini de sözlerine ekleyen Ramazan Sarı, tavus kuşlarının aşırı sadık bir hayvan olduklarını, bu nedenle de istenildiği gibi kümeste ve bahçede beslenebileceğini de sözlerine ekledi.

Tavus kuşlarının fiyatlarının ise renk ve büyüklüğüne göre değiştiğini ifade eden Sarı, "Minimum 500 TL ile 5 bin TL arasında fiyatları değişir. Dayanıklı bir hayvandır. Kolay kolay hasta olmazlar. Bakımları çok çok iyidir ve şu anki yem fiyatlarının artışlarından dolayı da makuldür. Tavukların yediğinin 5'te 1'ini yemezler. Doyduklarında bırakırlar. Tavuklar gibi bir sürü yem yemezler. Ekonomik olarak da bakımları çok çok iyidir" dedi.

Ramazan Sarı'nın oğlu Hasan Sarı ise, hayvanların hastalandığı zaman karşı karşıya gelinen sorunlardan dolayı zor bir meslek olduğunu belirtirken, tavus kuşlarının çok sadık olduklarını ve arkadaş gibi peşlerinden gezdiklerini söyledi. - UŞAK

Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor
Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor

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Togo Cumhuriyeti, Ramazan Sarı, Türk Lirası, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hobisini mesleğine çevirdi, tanesinden 5 bin TL kazanıyor - Son Dakika


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