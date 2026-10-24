Hürmüz Boğazı'nda Ekim, savaşın başından beri 28 gemi saldırısıyla en yoğun ay oldu - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Ekim, savaşın başından beri 28 gemi saldırısıyla en yoğun ay oldu

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Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'ne göre Ekim'de Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilere 28 saldırı yapıldı. Bu, 28 Şubat'ta başlayan savaştan beri en yüksek aylık sayı; savaşın başından bu yana toplam 113 saldırı kaydedildi ve çoğundan İran sorumlu tutuldu.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü verilerine göre Ekim ayı, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki su yollarında İran savaşının başlamasından bu yana ticari gemilerin en çok saldırıya uğradığı ay oldu.

Washington merkezli ve 2017'den beri dünya çapındaki deniz güvenliği olaylarını takip eden düşünce kuruluşu olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün verilerine göre Ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresindeki su yollarında gemilere yönelik 28 saldırı gerçekleştirildi. Böylece Ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki su yollarında savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 113 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıların büyük çoğunluğundan İran sorumlu olsa da ABD ordusu da uyguladığı ablukanın bir parçası olarak bazı gemileri hedef aldı.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıWashington28 ŞubatPolitikaDünyaYerelİranSon Dakika

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