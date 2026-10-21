İç Anadolu’nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor - Son Dakika
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İç Anadolu’nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor

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İç Anadolu’nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor
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YOZGAT (İHA) – Yozgat’ta 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, gittiği köylerde kendi imkanlarıyla malzeme alarak köylülerle el ele verip çeşmeler yaptırıyor, eski çeşmeleri onarıyor.

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ta 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, gittiği köylerde kendi imkanlarıyla malzeme alarak köylülerle el ele verip çeşmeler yaptırıyor, eski çeşmeleri onarıyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 çeşmenin yapılmasına öncülük eden Yeşildağ, ömrü yettiğince yeni çeşmeler yaptırmayı hedefliyor.

İç Anadolu'da köy yollarının kenarlarında, meralarda ve yerleşim yerlerinin yakınlarında bulunan çeşmeler, yalnızca insanların değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da su ihtiyacını karşılıyor. Hayır amacıyla yaptırılan bu çeşmeler, yoldan geçenlerin su içebildiği, hayvan sürülerinin susuzluğunu giderebildiği ve yaban hayatının da faydalandığı ortak yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

Bu kültürü yaşatmak isteyen 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, yıllardır köy köy dolaşarak çeşme yaptırıyor. Yıllarca pazarlamacılık yaptığı dönemlerde Yozgat'a gidip geldiğini ve köylerdeki uygun alanları belirleyen Yeşildağ, kum, çimento, demir ve hortum gibi malzemeleri kendi imkanlarıyla temin ediyor. Köylüler ise işçilik desteği sağlayarak çeşmelerin yapımına katkıda bulunuyor. Böylece imece usulüyle hayata geçirilen çeşmeler, hayırseverlik ve dayanışmanın örneğini oluşturuyor.

20 yaşından beri çeşme yaptırmanın hayalini kuruyor

Çeşme yaptırma isteğinin gençlik yıllarından itibaren içinde olduğunu anlatan Ali Yeşildağ, "Ben çeşmeye çok meraklıyım. 20 yaşımdan beri içimden geliyor. '5-6 çeşme yaptırayım' diye çok çabaladım yaptıramadım ama Allah nasip etti. Şu durumda en azından 20 tane çeşme yaptırdım. Bunun 12 tanesi 12 imamlar aşkına Allah'ın rızası için. Daha yapmaya inşallah devam ederim. Bana en az 10 tane çeşme daha lazım" dedi.

Türbelerin bakımını da yaptırıyor

Çeşme yaptırmanın yanı sıra farklı köylerdeki türbelerin bakım ve onarımına da destek olduğunu anlatan Yeşildağ, bu çalışmaların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi. Yeşildağ, "Kırıkkale Koçubaba'da da bir türbe orayı tamir ettirdim. Sungurlu'nun Aygar Dağı'nda bir tane türbe var. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin kızı O'nun da türbesini iki sefer tamir yaptırdım. 3-4 tane de Çarıklı köyünde yaptırdım. Yenice Köyü'nde. Göldağ Köyü'nde yaptırdım. Allah'a çok şükür. Çok mutluyum. İsmini önceden Şehitler Serdarı diye yazdırdım. Şimdi 12 imamlar için 12 tane taş yazdırdım. Allah'ın rızası için 12 imamlar aşkına. 12 çeşmeden 11 tanesi hemen hemen bitmek üzere. Bir çeşmem kaldı 12 imamlara. Diğer tarafı Allah'a şükür anamıza, babamıza yaptırdık. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Gittiği köylerde vatandaşların kendisini misafir ettiğini ve çeşmelerin imece usulüyle tamamlandığını anlatan Yeşildağ, "Kumunu, çimentosunu, demirini, hortumunu alıyorum. Köylüler de yapıyor Allah razı olsun. El birliğiyle bu çeşmeler meydana geliyor" dedi.

Çeşme çalışmalarına destek veren Büyüknefes Köyü Muhtarı Mustafa Aydın, "Ali abim geldi. Kumunu, çimentosunu o alacak. İşçiliğini köylü olarak biz karşılıyoruz. Çeşmemiz hayırlı olsun köyümüze" dedi.

Kaynak: İHA
Ali Yeşildağİç AnadoluHayvanlarYozgatYerelSon Dakika

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