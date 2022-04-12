İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti - Son Dakika
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İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti

12.04.2022 11:07
İftar sofralarında "Kilis tava" lezzeti

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesi olan Kilis tavaya, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesi olan Kilis tavaya, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis'te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor.

Kilisli Kasap İzzet Canözer, Kilis Tavası her zamanda olduğu gibi iftarda en çok tüketilen yemek olduğunu ifade ederek, "Kilis tavasının yakın zamanda coğrafi işaret belgesi alındı. Herkes taraflıdan bilenen bir yemeğimiz. Gerek ramazanda gerekse diğer zamanlarda işlerimiz çok şükür iyidir. Kilis tava dişi koyun etinden hazırlanır. İçerisine malzeme olarak, kırmızı biber, yeşil biberimiz çok az kuru soğan, zırhla çekildikten sonra baharat olarak, tuz, kuru biber, karabiber koyuyoruz. Tepsinin altına patlıcan koyuyoruz. Tepsinin üzerine de süsleme olarak, domates, biber ve soğan koyuyoruz. Kilis tava pide ekmek ile tüketilir. Kilis tavası taş fırında pişiriliyor. Bir kişilik tava 30 TL'dir. 150 gram et konur" dedi.

Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti. - KİLİS

İftar sofralarında Kilis tava lezzeti
İftar sofralarında Kilis tava lezzeti
İftar sofralarında Kilis tava lezzeti
İftar sofralarında Kilis tava lezzeti

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Türkiye, Osmanlı, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar sofralarında 'Kilis tava' lezzeti - Son Dakika


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