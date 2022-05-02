İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu - Son Dakika
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İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu

02.05.2022 09:18
İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftar yemeğinde buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftar yemeğinde buluştu. Soyer, emekçilerle birlikte daha güzel bir memleketi birlikte kuracaklarına inandığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan ayının son günüde ESHOT, İZSU ve Büyükşehir personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki yemeğe İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Suphi Şahin de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanları ilk önce bu şehre en iyi biçimde hizmet vererek bunu değiştirecek. İzmir'i değiştirecek, sonra Türkiye değişecek. İnanıyorum ki bu düzeni değiştirecek güç sizin yüreğinizde, inancınızda, aklınızda var. Size güveniyorum. Daha güzel bir memleketi birlikte kuracağız. İyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu. - İZMİR

İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu
İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu
İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu
İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu

YORUMLAR
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İzmir'de '1 Mayıs' Coşkusu. Tunç Soyer: 'Ey Muktedirler, Korkun Bizden. Açlığımızdan, Dürüstlüğümüzden, Aşkımızdan Korkun' İzmir'de '1 Mayıs' Coşkusu. Tunç Soyer: 'Ey Muktedirler, Korkun Bizden. Açlığımızdan, Dürüstlüğümüzden, Aşkımızdan Korkun'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, 1 Mayıs, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar sofrası, Büyükşehir emekçileri için kuruldu - Son Dakika


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