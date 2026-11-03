Iğdır\'da esnaf Alican Sınır Kapısı\'nın açılmasını istiyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da esnaf, Türkiye- Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren bir esnaf, "Ermenistan'dan insanlar gelip alışveriş yapsın. Esnafın iş yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Iğdır'da esnaf ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve Alican Sınır Kapısı'nın açılmasını istediklerini belirtti. Iğdırlı vatandaşlar, sınır kapısının açılmasıyla kentte ticaretin canlanacağını ve ekonomik hareketlilik yaşanacağını dile getirdi.

Iğdır'da manavlık yapan bir esnaf, "Şu anda herkes mağdur. Bir iş olsun, esnafın yüzü gülsün istiyoruz. Kapı açılsın, Ermenistan'dan insanlar gelip alışveriş yapsın. Esnafın iş yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Başka bir vatandaş da Iğdır'daki ekonomik durgunluğa dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sınır kapısının açılması herkesi memnun eder. Nahçıvan kapısı açık ama oradan da beklenen hareketlilik yaşanmıyor. İnsanlar gelmeyince esnaf da mağdur oluyor. Esnafın çoğu siftah etmeden dükkanını kapatıyor. Halk mağdur. Hiçbir kapı yeterince hareketli değil. En azından Ermenistan kapısına bir el atılsın, buradaki esnaf da rahat bir nefes alsın. Ermenistan sınır kapısı açılsın istiyoruz."

Bir başka vatandaş ise sınır kapısının açılmasının Iğdır ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Ermenistan kapısı açılırsa bizim için çok güzel olur. İş olur, ticaret canlanır. Dar gelirli vatandaşın da esnafın da yüzü güler. Fakir fukara biraz olsun rahatlar" ifadelerini kullandı.