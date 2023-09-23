Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı - Son Dakika

Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı

Son Güncelleme: 23.09.2023 19:08

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde vatandaşlar tarafından fark edilen ışık görenleri şaşırttı. Görüntüyü çeken vatandaş, ''Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm'' ifadelerini kullandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde iki farklı yerde beliren ışık şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde çıkan ışık hüzmesini görünce hemen cep telefonlarına sarıldı. Görüntü çeken vatandaş, "ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

NADİR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.

Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı
Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı

Tuzluca, Iğdır, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 25 dakika sahada kaldı! Kazımcan Karataş, ilk kez 11 başladığı maçta kabusu yaşadı
19:46 Pendikspor ve Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı
19:15 Galatasaray, Nelsson'un kadroya neden alınmadığını açıkladı
19:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Karabağ" yorumu: Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu
19:03 Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı
19:02 Kane yine yıldızlaştı! Bayern Münüh, Bochum kalesine yarım düzineden fazla gol attı
19:01 Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'i yırttı
18:45 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:41 Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
18:34 Neymar'ın son yaptığını gören hayranları ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 21:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement