Iğdır'da gökyüzünde beliren ışık görenleri şaşırttı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde iki farklı yerde beliren ışık şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde çıkan ışık hüzmesini görünce hemen cep telefonlarına sarıldı. Görüntü çeken vatandaş, "ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

NADİR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.