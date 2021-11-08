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Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı

08.11.2021 13:53
Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı

Azerbaycan topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da program düzenlendi.

Azerbaycan topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da program düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından, Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü nedeniyle kültür merkezi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlayan programda, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın özel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ermenilerin 30 yıl önce bir işgal gerçekleştirdiğini anımsatan Ünsal, "Iğdır ovasından, oğuz yurdu yeşil Iğdır'dan Karabağ'da kahramanlık destanı yazan Azerbaycan ordusuna selam, 30 yıldır hasret kaldıkları Karabağ topraklarına kavuşan Azerbaycan Türklerine Cennet Türkiye'mden, Azerbaycan'a bütün Türk Turan ellerine, selam olsun. Tanrı Türk'e yar ve yardımcı olsun. Bugün 44 gün süren savaştan zaferle çıkan 30 yıllık Ermeni işgaline son veren, destan yazarak Karabağ'da zafer kazanan turan ordusunun bayram günüdür. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" diyerek Allahu Ekber sesleriyle Karabağ'ı inleten Ermenilerin yüreğine korku salarak, vatan topraklarını kanlarıyla sulayarak şehit olan Türk askerlerinin ruhlarının şad olduğu gündür. Bu tarihi zaferle, 28 yıl sonra Dağlık Karabağ semalarında yeniden Ezan sesi yankılandığı, her yerde 3 renkli Azerbaycan ve Türk bayrağının dalgalandığı gündür. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak, tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerinin gerçekleştiği, Mehmet Emin Resulzadenin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez dediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in dosta güven, düşmana korku saldığı ve Turan'a ilk adımın atıldığı gündür" dedi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milletvekili Elman Ceferli ise "27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar devam eden ve işgal altındaki toprakların kurtarılması ile sonuçlanan zaferin birinci yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan ve Anadolu halkını tebrik ederim. Bu zafer kardeş iki ülkenin zaferidir" şeklinde konuştu.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuarı sanatçıları, Iğdır kültürünü yaşatan oyunlardan örnekler sunarken, Azerbaycanlı sanatçı Rasim Ağayev Zeynep Elmar ve Kültür bakanlığı sanatçısı Nevzat Turan birbirinden güzel türküler okuyarak konser verdi.

Programa, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Özkan, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, Türkiye Azerbaycan Derneği Genel Başkanı Enver Türkoğlu, Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkan yardımcısı Erhan Yaycılı katıldı. - IĞDIR

Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı
Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı
Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı
Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı

Azerbaycan, Ermeni, Iğdır, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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