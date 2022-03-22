Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama

22.03.2022 20:26

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama Eski korumasına özel kadro tahsis etti Iğdır Üniversitesi, yapılan itirazlar sonucu, 'görülen lüzum üzerine öğretim görevlisi sınavı ve ilanı iptal edilmesine karar verilmiştir' diyerek alım ilanını iptal etti Iğdır...

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama

Eski korumasına özel kadro tahsis etti

Iğdır Üniversitesi, yapılan itirazlar sonucu, 'görülen lüzum üzerine öğretim görevlisi sınavı ve ilanı iptal edilmesine karar verilmiştir' diyerek alım ilanını iptal etti

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, eski koruması olan M.O.'nun üniversiteye öğretim görevlisi olarak alınması için ilana çıktığı ortaya çıktı.

Iğdır Üniversitesi 31 Ekim 2019 yılında M.O.'nun üniversitede Iğdır Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programına öğretim görevlisi olarak alınması için ilana çıktı. Alım ilan şartına 'Lisans sonrası ilgili alanda 10 yıl tecrübeye sahip olmak şartı' getirildi. Verilen ilana toplam 20 kişi başvurdu. Verilen şartları 8 kişi sağladı. Rektör Alma'nın alınmasını istediği M.O. da ön değerlendirmeyi geçerek ikinci sırada yer aldı. 21 Kasım 2019 yılında yapılan yazılı sınavda M.O., yüksek puan aldı. Verilen puanın usulsüz bir şekilde verildiği iddia edildi. Sınav ile birlikte M.O. asil kazanan oldu. Bunun üzerine ön değerlendirmede ilk sırada olan T.G. ve diğer adaylar sınava itiraz etti. Yapılan itirazda sınav puanlarının usulsüz bir şekilde verildiği söylendi. Iğdır Üniversitesi, yapılan itirazlar sonucu, 'Gerek sınav öncesi ve gerekse sınav sonrası farklı şahıslar tarafından yapılan yazılı şikayetler sonucunda gerekli inceleme yapılmış olup görülen lüzum üzerine öğretim görevlisi sınavı ve ilanı iptal edilmesine karar verilmiştir' diyerek alım ilanını iptal etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, M.O.'yu öğretim görevlisi olarak alamayınca Haziran 2021 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bir talep dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçede, 'Bakanlığınıza bağlı İl Emniyet müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olan M.O., üniversitemizde bulunan münhal bir kadroya atanması düşünülmektedir' ifadelerine yer verildi. Yazılan dilekçeye Emniyet Genel Müdürlüğü red vererek, atanmayı durdurdu. M.O.'yu almakta kararlı olan Rektör Alma, kendisine bağlı bir birim üzerinden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 18 Ocak 2022'de bir talep dilekçesi daha yazdı. 18 Ocak 2022'de üst kadro için yazılan dilekçede, 'Bakanlığımıza bağlı Iğdır İl Emniyet müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olan M.O., 18 Ocak 2022 tarihinde üniversitemizde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi fakülte sekreteri kadrosuna dilekçe ile başvuru yapmış olup söz konusu kadroya atanması düşünülmektedir' denildi.

Kadrosu istenilen M.O.'nun Iğdır'dan Kütahya'ya tayin olduğu öğrenilirken, muvafakat verilmesi durumunda Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi fakülte sekreteri olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

(SY-AT-AŞ-Y)

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama
Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama
Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma'dan eski korumasına özel uygulama - Son Dakika


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