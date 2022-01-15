Üye Girişi
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor - Son Dakika

İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor

15.01.2022 13:09
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Emine Arıcı, belediyenin meslek edindirme kurslarında aldığı eğitimler sayesinde kendi iş yerini açtı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Emine Arıcı, belediyenin meslek edindirme kurslarında aldığı eğitimler sayesinde kendi iş yerini açtı. Arıcı, eğitimler öncesinde iğne-iplik tutmayı bilmezken, şimdi ise kendi iş yerinde gelinler için çeyiz yapıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Arıcı, ilkokul mezunu olmasına rağmen, azim yaparak kızıyla birlikte okuyup ortaokulu bitirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sosyal medya hesabını takip eden Arıcı, Başkan Bıyık'ın meslek edindirme kursları ile ilgili paylaşımı gördü. Ev hanımlığı yapan ve elinde bir mesleği bulunmayan Arıcı, Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) kurslarına giderek burada meslek eğitimleri almaya başladı. Burada bir müddet eğitim gören ve kendini her geçen gün biraz daha geliştiren Arıcı, eğitimlerini tamamlayarak kendi iş yerini açtı. Kus öncesinde eli iğne tutmayan Arıcı, şimdi ise kendi iş yerinde kızıyla birlikte çalışarak gelinler için çeyiz yapıyor. Her kadının kendini geliştirmesi gerektiğini savunan Emine Arıcı, kadınların evde boş oturmasının doğru olmadığını vurguladı.

"Hem aile bütçesine destek oluyordu, hem de arkadaş ortamı çok güzeldi"

Kurslara başlama sürecini anlatan Emine Arıcı, "Ben Muzaffer Bıyık Başkanımızı sosyal medyadan takip ediyorum. Onun sayfasında gördüm. Yapılan işleri çok beğendim. Ben de bu grubun içinde olmak istedim, gittim başvurdum. Sağ olsunlar kabul ettiler beni. Çok güzel işler, çok güzel bir ortam yani hem aile bütçesine destek oluyordu, hem de arkadaş ortamı çok güzeldi. Küçük çocuğu olanlar için oyun odaları açıldı Bilgievleri'nde, onlar da bizimle beraberler. Yani 'Küçük çocuğum var bırakıp da kursa gelemiyorum' diyemiyorlar. Çok güzel işler çıkartıyoruz, sergilerimiz oluyor" dedi.

"Rabbim burayı nasip etti, bu dükkanı açtım"

Darıca Belediyesi'nin bu süreçte kendilerine çok destek olduğunu aktaran Arıcı, "Ütümüzü, makinamızı, her şeyimizi verdi. Ben ilkokul mezunuydum, daha sonra kızım ile beraber ortaokulu bitirdim. Ev hanımıydım, dediğim gibi sosyal medyadan takip edince çok beğendim. KİGEM kursları insana maddi manevi çok şey katıyor. Yani hiçbir ev hanımının evde oturmasını tavsiye etmiyorum. Gerçekten bu grubun içine girmeleri lazım. Kurs sürecinde hocalarımız çok ilgili, çok alakalı, bu konuda asla haklarını yiyemem. İkincisi yaptığımız işleri çok özveri ile kendimize yapar gibi yapıyoruz. Artı ailemize bütçe desteği veriyoruz. Öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Sağ olsun hocalarımız bu konuda destek oluyorlar bize. Ben de baktım ki ilerliyorum, bir şeyler yapıyorum, ortaya bir şeyler koyuyorum 'Neden bir dükkanım olmasın?' dedim. 'Neden daha fazla insana hizmet etmeyeyim?' diye düşündüm. Rabbim burayı nasip etti, bu dükkanı açtım" diye konuştu.

"Çevremden çok olumlu tepkiler aldım"

Kendisi gibi eğitimlerini tamamlayıp kendi iş yerini açan kadınlarla birbirlerine destek olduklarını dile getiren Arıcı, "İlk önce el nakışı ve mefruşat kursu aldığını aktaran Arıcı, "İşte nevresimdir, havludur, bunlara dantel dikimi, nevresimlere dantel dikimi veya sade nevresim yapmak istiyorsak model çalışıyoruz kalıplarımızla birlikte. Mefruşat kursuna gittim, 2 yıl boyunca eğitim aldım. İşler şu an umduğumdan daha iyi, daha güzel gidiyor. En azından insanlar merak ediyor. Ben bir de karma çalışıyorum. El nakışı da yapıyorum aralarına. Bazı arkadaşlarında mesela iğne oyaları oluyor onlarla birlikte çalışıyoruz. Bir grup arkadaşımızla paslaşmalarımız da oluyor bizim. Ben mesela iğne oyası yapamıyorum, diğer arkadaşım iğne oyası yapıyor. Ondan ben iğne oyası satın alıyorum. O nakış yapamıyor, ben nakış yapıyorum. Ben ona para karşılığı iş yapıyorum. Çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Herkes benim adıma çok sevindi. Zaten ben bir yerim olsun diye istiyordum. Daha önceden de evde biraz danteldir, nakıştır bu tarz şeyler yapıyordum ama mefruşat, nevresim dikme işi başlı başına bir olay. Santimi santimine dikmek lazım. Kaydırmamak lazım. Bunun da eğitimini alınca bu işe daha çok merak sardım" şeklinde konuştu.

"Ben iğne iplik tutmasını bilmiyordum"

Ev hanımlarının hiçbir şekilde boş durmamaları gerektiğini vurgulayan Arıcı, "El işi özellikle bir terapidir. Belediyemizin açtığı kurslara muhakkak KİGEM kurslarına kayıt olsunlar. Ben iğne iplik tutmasını bilmiyordum. Ama gittim öğrendim. Herkes gidip öğrenebilir. Herkes ailesine destek verebilir. Küçük çocuğu olanlar oyun evlerine bırakıp da gidebilirler. Gitsinler, hem kendilerini kazanırlar, hem de psikolojik olarak çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor
İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor

YORUMLAR
500

Kişisel Gelişim, Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor - Son Dakika


Baraj sebebiyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor Baraj sebebiyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor         
13:13
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı         
11:53
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
13:12 Baraj sebebiyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:24 Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 13:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: İğne-iplik tutmayı bilmezken şimdi gelinler için çeyiz yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement