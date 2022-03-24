İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor

24.03.2022 08:28
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen el sanatları kurslarında kadınlar iğne oyalarını ilmek ilmek işleyerek yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen el sanatları kurslarında kadınlar iğne oyalarını ilmek ilmek işleyerek yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

Kadınların meslek öğrenmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde yürütülen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, el becerilerini ekonomik değere dönüştürüyor. Haftanın 5 günü eğitim alan kursiyerler; tel kırma, salon takımları, iğne oyası, kanaviçe, çeyiz ürünleri gibi birbirinden farklı ve unutulmaya yüz tutmuş teknikleri yaşatmaya çalışıyor.

"Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, kursiyerlerin ellerinden yeniden hayat buluyor"

El sanatlarının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Usta Öğretici Canan Yeniçeri, "İğne oyası kursuna katılan kursiyerlerimizden bazıları çocuklarına çeyiz yapıyor, bazıları ise satış amacıyla ürünler yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, kursiyerlerin ellerinden yeniden hayat bulması bizi gerçekten sevindiriyor. Kursiyerler bu konuda kendilerini çok iyi görmedikleri halde burada çok güzel şeyler çıkartabiliyorlar. Meslek öğreniyorlar, hem kendilerine özgüven geliyor hem satış amaçlı ürünler üretiyorlar. Maddi yönden ailelerine katkıda bulunuyorlar. Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde açılan kurslarda bizlere desteği olan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Kazım Acar'a ve Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Eskiden genç kızlar sevdiklerini hayal ederek iğne oyasını nakışları işlediklerini belirten kursiyer Ayhan Tol, "48 yaşındayım ve ev hanımıyım. Buraya 4,5 ay oldu geliyorum. Burada nakış, iğne oyası, tel kırma, kanaviçe ve dikiş bölümü kurslarımız var. Ben iğne oyası kursuna geliyorum. Burada yaptığımız işleri satıyoruz, çeyiz olarak kullanıyoruz, hediye olarak arkadaşlarımıza veriyoruz. Ben ev kadını olarak sadece zaman değerlendireyim ve günlerim güzel geçsin diye geliyorum. İyi ki gelmişim, pişman değilim. İyi arkadaşlıklar edindim ve güzel şeyler öğrendim. Şimdi çok şükür elimizden geldiği kadar bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ailemize ve evimize katkıda bulunuyoruz. Eskiden genç kızlar kanaviçe ve iğne oyası ile havlularını ve nakışlarını sevdiklerini hayal ederek değişik modeller üretiyorlar. Bizler de şimdi bir şeyler üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Haftanın 5 günü kursa geldiğini ve ortamın güzel olduğunu söyleyen kursiyer Semra Soylu da, "40 yaşındayım, ev hanımıyım. Yaklaşık 3 aydan beri bu kursa geliyorum. İğne oyası öğreniyorum. Haftanın 5 günü buraya geliyorum ve ortamımız çok güzel. Nakış, iğne oyası, tel kırma yaparak satıyoruz. Hocamız çok iyi ve başarılı. Bizlere çok güzel şeyler öğretiyor" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor
İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor

YORUMLAR
500
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

Halk Eğitim Merkezi, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika


Son Dakika
08:24 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:19 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları
08:09 Son Dakika! Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de kapsayan kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
06:30 Putin nasıl korunuyor? Etrafında akıllı telefona izin yok, yedikleri-içtikleri önceden tadılıyor, yüzlerce koruması var!
07:56 İlkbahar göz kırpmaya başladı! 24 Mart 2022'de bölgelerimizde hava nasıl olacak?
07:50 Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 08:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: İğne oyası kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement