İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı

21.08.2022 21:04
İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve yöneticileri, Gaziantep'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve yöneticileri, Gaziantep'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı yönetimi ile bölgedeki muhabirler, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen'in ailesini yalnız bırakmadı. Yusufpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan İhlas Haber Ajansı yöneticileri ve çalışanları, daha sonra merkez Karaköprü ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

İHA ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Baba Cemal Esen ile bir süre görüşen İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, her konuda ailenin yanında olduklarını belirterek merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Taziye ziyaretine İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ile birlikte Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve İhlas Haber Ajansının Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ile Şanlıurfa muhabirleri katıldı.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İHA muhabirlerinin hayatını kaybettiği feci kaza öncesindeki görüntülerde şok detay İHA muhabirlerinin hayatını kaybettiği feci kaza öncesindeki görüntülerde şok detay Kazada ölen İHA muhabiri için mevlit Kazada ölen İHA muhabiri için mevlit
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Karaköprü, Gaziantep, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: İHA, acılı aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement