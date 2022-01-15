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İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi - Son Dakika

İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi

15.01.2022 12:20
İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi

Tekirdağ'da düzenlenen basın ödülleri yarışmasına müsilaj fotoğrafı ile katılan İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, birincilik ödülü kazanırken, Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'ye de plaket verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen basın ödülleri yarışmasına müsilaj fotoğrafı ile katılan İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, birincilik ödülü kazanırken, Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'ye de plaket verildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından Rahmetli Gazeteci Şerif Baysalan adına 3 kategoride düzenlenen basın ödülleri yarışması sonuçlandı. Haber fotoğrafı, Süleymanpaşa'da yaşam ve özel haber kategorilerinde düzenlenen yarışmaya Tekirdağ il genelinde çok sayıda gazeteci katıldı. Jüri üyelerinin oylaması ile düzenlenen yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ, ilk kez Tekirdağ'da görülen ve daha sonra tüm Marmara Denizine yayılan müsilaj fotoğrafı ile katıldığı yarışmada birincilik ödülü kazandı.

İHA'ya birincilik ödülü ve plaket

Yarışmanın sonuçlanmasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gazetecilere yönelik ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmi Işıksal ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda davetli Katıldı. Ödül dağıtım töreninde İHA Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ'a birincilik ödülü verilirken, İHA Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe adına da İhlas Haber Ajansı Muhabiri Serdar Şahin'e plaket takdim edildi.

Ahde vefa örneği

Yarışmada dereceye giren diğer gazetecilere de ödülleri takdim edilirken, İHA Muhabiri Dağ, ahde vefa örneği göstererek, "Yarışmaya müsilaj fotoğrafı ile katıldım. Fotoğrafımız birincilik getirdi. Daha temiz bir dünya diyorum. Aldığım birincilik ödülünü eğitim hayatım boyunca büyük emekleri olan kıymeti öğretmenim Mustafa Karadağlı'ya armağan ediyorum" dedi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın, "Bizler meslektaşlarımızın haklarını savunmak, yaşadığımız şehre değer katmak, gazeteci meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve ahde vefa örneği sergileyerek büyüklerimizin isimlerini yaşatabilmek adına Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğini kurduk. 2020 yılında ilk temellerini attığımız derneğimizin pandemi nedeniyle 2021 yılında kongresini gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldık. İlk kongremiz sonrasında direk üyelerimiz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak bu gece ki ilk etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 3 Kategoride düzenlediğimiz yarışmamıza 11 ilçeden gazeteci meslektaşlarımızın yanı sıra Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça fazlaydı" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmi Işıksal ise yaptığı açıklamada, "Şerif Baysalan'ı anma gecesinde benim adıma konuşmak gerçekten çok heyecan verici. Genç kardeşlerimiz güzel bir geceyi tertip etmiş. Şerif Baysalan'ı anlatmak zor. Gerçekten bunca gazeteci içerisinde hepimizden çok farklıydı. Hepimiz bir hayat mücadelesi içerisindeydik. Ama o sadece memleket sevdalısıydı" diye konuştu.

Gazetecileri tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise "Abdullah bana ilk geldiğinde çok mutlu olmuştum. Özellikle genç kardeşlerimizin bazı şeyleri farklı bir şekilde değerlendirebileceği, farklı bir misyon üstlenebileceği konusuna da inandırdı beni gerçekten. Bu akşam bence en güzel işlerinden birini yaptılar" şeklinde konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, tüm gazetecileri tebrik ederek, bundan sonra yapacağı etkinliklerde gazetecilerin yanında olacağının sözünü verdi. - TEKİRDAĞ

İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi
İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi
İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi
İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi

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İhlas Haber Ajansı, Trakya Bölgesi, Halil Dağ, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHA ödüle doymuyor, müsilaj fotoğrafı birincilik getirdi - Son Dakika
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