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İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği - Son Dakika

İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği

13.11.2021 15:39
İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği

İhlas Marmara Evleri 1'nci kısımda düzenlenen Sonbahar Şenliği etkinliğine katılan çocuklar ve velileri birbirinden güzel oyunlara katılıp mehteran takımı tarafından çalınan marşları dinledi.

İhlas Marmara Evleri 1'nci kısımda düzenlenen Sonbahar Şenliği etkinliğine katılan çocuklar ve velileri birbirinden güzel oyunlara katılıp mehteran takımı tarafından çalınan marşları dinledi.

Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1'nci kısımda Sonbahar Şenliği etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında, Mehteran Takımı tarafından mehter marşları çalındı. Aileleriyle birlikte düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı başta olmak üzere birbirinden eğlenceli oyunlar oynama imkanı buldu. Sonbahar Şenliği kapsamında ayrıca kurulan stantlarda ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlik sonunda düzenlenen çekilişte ise etkinlik alanında bulunan site sakinlerine, kimlik numaralarının son 3 hanesine göre, çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Program hakkında konuşan İhlas Marmara Evleri 1'nci Kısım Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan, "Bu şenlikler 10'uncu şenliklerimiz. Göreve başladığımızdan bu yana etkinliklerimiz eksik olmadı. Çok güzel bir sonbahar gününde bütün site sakinlerimiz ile komşularımız ve çocuklarımız ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde, Mehter Marşları, yarışmalar mevcut. Etkinlik dışında insanların birbirleri ile kaynaşmaları birbirlerini sevmeleri birbirlerinin dertleri ile hemdert olmaları, neşelenmelerini çoğaltacak bir gün olması dileğiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Herkes birbirini çok seviyor, bütün diğer sitelerinde bizleri örnek almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Mehmet Emin "Sitemizi ve başkanımızı seviyoruz. Güzel bir gün oluyor. Her zaman bu tarz etkinlikler görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmalara katılan çocuklardan Baran Turan ise "Çok eğleniyoruz çok seviyoruz bu etkinliği. Çocuklar olarak çok heyecanlıyız. Çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Ailesiyle şenliğe gelen çocuklardan Zeynep ise "Burada oyunlar yarışmalar oluyor çok güzel bir site burası çok seviyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği
İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği
İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği
İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhlas Marmara Evleri'nde Sonbahar Şenliği - Son Dakika


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