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İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika

İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı

20.02.2022 16:44
İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, Türkiye'de yaşayan kız kardeşi ile 6 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda buluştu.

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, Türkiye'de yaşayan kız kardeşi ile 6 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Duygu dolu o anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre'in Türkiye'de yaşayan kız kardeşi ile buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle 6 yıldır birbirlerini göremeyen iki kardeş İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Yıllar sonra kardeşini karşısında gören Omar Alshogre gözyaşlarına hakim olamazken, iki kardeş uzun süre birbirine sarılarak ağladı. 6 yıl sonra kavuşan kardeşlerin o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. - İSTANBUL

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İstanbul Havalimanı, İnsan Hakları, Suriyeli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika


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