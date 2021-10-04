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İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi - Son Dakika

İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi

04.10.2021 09:29
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi, System.String[]

İki yetim arkadaş Talat Akbulut ve Metin Yetik, tam 50 yıl sonra, yıllar önce beraber kaldıkları Kızılay'ın Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

İki yetim arkadaş Talat Akbulut ve Metin Yetik, tam 50 yıl sonra, yıllar önce beraber kaldıkları Kızılay'ın Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Akbulut duygularını, "Çok mutluyuz, hepimiz torun sahibiyiz ama hepimiz çocuklar gibiyiz" sözleriyle ifade etti.

Kızılay'ın gençlere yönelik hizmetleri arasında yer alan yaz kampları her yıl binlerce unutulmaz anlar ve deneyimler yaşatıyor. Yaz tatili döneminde açılan Kızılay kamplarında gençlere, eğitim, halk oyunları, drama, görsel sanatlar, müzik, uygulamalı ilk yardım, etkinlik, söyleşiler, geleneksel sporlar, outdoor sporları ve onlarca zengin kategoride bir kamp dönemi sunuyor.

50 yıl önce Kızılay kampında aktivitelere katılan yetiştirme yurdunda yetişmiş vatandaşlar, yarım asır sonra aynı yerde bir araya geldi.

1970 ve 1978 yılları arası Ankara'da yetiştirme yurtlarında kalan Talat Akbulut, "Bugün tam yarım asırdır bir araya gelemeyen yetiştirme yurtlarında büyümüş birbirleriyle kan bağı olmayan ama can bağı olan, 85-90 kardeşimizi bir araya getirdik. Kızılay Çam Koru Parkı'nın bizi misafir etmesi bizi duygulandırdı. Hepimiz bu kampta 1 yıl 2 yıl kaldık. Kimsesizliğimizi bize unutturan dönemlerde bize ev sahipliği yapan Kızılay Kampı'nda bir araya gelmek, hasret gidermek, hasbihal etmek kardeşlerimizle bizi inanılmaz derecede mutlu etti" dedi.

Yetiştirme yurduna aynı gün gelen ve yurttan arkadaşı olan Metin Yetik ile beraber burada buluştuğunu söyleyen Akbulut, "Şu anda burada beraberiz tam 55 yıl sonra. Hakikaten çok mükemmel bir duygu. Herkes Kızılay'ı canının yandığı yerde görür ama biz her yerde görüyoruz. Bizim için üzerinde hilal olan beyaz bir çadır değil. Kızılay bizim için kimsesizlerin kimsesizidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllar geçmemiş gibi sanki dün gibi" diyen Metin Yetik ise "Geçen yılları unuttuk, şu anı yaşıyoruz. 60 yıl olmuş ama hala dün gibi. O konuda böyle bir duyguya sahibiz. Duygularımızı ne paylaşabiliyoruz, ne anlatabiliyoruz. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizi hissettik. Biz buradakilerle hep kardeş gibi büyüdük, ağabey kardeş gibi olduk. Burada verilen değerler bizi çok mutlu etti" dedi.

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise bu kampa katılanların hayatlarında unutamayacakları bir an yaşadıklarını ve katılımcıların anılarını anlatırken gözyaşlarını hakim olamadığını anlattı. - ANKARA

İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi
İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi

İlk Yardım, Kızılay, Ankara, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki yetim dost yarım asır sonra bir araya geldi, hasret giderdi - Son Dakika


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