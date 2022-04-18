İki yıl aradan sonra binlerce kişi meydanda iftarda buluştu - Son Dakika

Mersin Erdemli'de sahil kenarında meydana kurulan iftar sofrasında yaklaşık 8 bin kişi dualarla orucunu açtı.

Erdemli Belediyesi tarafından 2 yıl aradan sonra Covid-19 pandemisinin bitme aşamasına gelmesi nedeniyle geleneksel iftar programı düzenlendi. Sahil kenarında bulunan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan iftar sofrasına yaklaşık 8 bin kişi konuk oldu. İftar öncesinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, binlerce kişi aynı anda dua edip oruçlarını açtı.

Ramazan ayında 11 noktada iftar programı düzenlendiğini ve bu ayda gönüllerin bir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Vatandaşlarımızı iftar sofrasında buluşturmaya gayret ettik. Erdemli merkez olmak beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizde de binlerce insanımızı bir araya getirerek Ramazan'ın manevi hazzını onlara tattırmaya çalıştık. Ramazan'ın güzelliğini Erdemli'de insanlarımızla yaşayalım istedik. İnsanlarımız da gerçekten pandemiden dolayı bir araya gelmeyi de özlemişler ki binlerce insanımız iftar soframızı şereflendirdi. Erdemli birlik, beraberlik olunca, milli ve manevi hassasiyeti olunca insanlarımızın duyguları doruk noktada. Bu manevi iklimde tabii gönüllerimiz bir, kalbimiz bir, yüreğimiz bir. Erdemli'de insanlarımızın kalbi vatan millet, devlet, din olunca birlikte atıyor. Dolayısıyla birlikte atan kalplerin bir olması da ayrı bir manevi haz diye düşünüyorum" dedi.

İftar programına katılan vatandaşlar, pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra bu şekilde bir araya gelmenin güzel olduğunu kaydetti. - MERSİN