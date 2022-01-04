İkinci kez korona virüsü atlatan Gültak, vatandaşları uyardı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – İkinci kez korona virüse yakalanan ve hastalığı atlatarak sağlığına kavuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Salgına karşı aşıların eksiksiz yapılması çağrısında bulunan Gültak, "Tedbiri asla elden bırakmayalım. Sahip olduğumuz en kıymetli sermayemiz sağlığımız. Aman virüse yakalanmayın" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi; 2022 yılının ilk toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında Tırmıl Sanayi Sitesine kazandırılan Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, korona virüs salgınına dikkat çeken Gültak, tüm dünyada vakaların arttığını belirterek, "Korona virüsü iki kez geçirmiş bir sağlıkçı olarak söylüyorum ki, tedbiri asla elden bırakmayalım. Sahip olduğumuz en kıymetli sermayemiz sağlığımız. Aman virüse yakalanmayın. Zira zannetmeyin ki tamamen geçiyor. Hayır, vücutta mutlaka harabiyet bırakıyor" diye konuştu.

Gültak, korona virüs ile mücadele ettiği günlerde arayıp soran herkese de teşekkür etti.

Gündem maddelerinin ele alındığı meclis toplantısında, Denetim Komisyonu üyeliklerine Tufan Nenni, Yıldırım Akpınar ve Mahmut Dönmez seçildi. Toplantıda, 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre belediyede görevli tam zamanlı sözleşmeli personelin 2022 yılı ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olacak

Akdeniz Belediyesinin; tarım ve gıda alanında üretim, işbirliği ve kurumlarca edinilen tecrübelerin paylaşımı noktasında oluşturulan 'Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye olması ve meclis üyelerinden 2 asil, 1 yedek üye seçilmesi için Başkan Gültak'a yetki verilmesine ilişkin teklif komisyonlara sevk edildi.

Mecliste; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine istinaden hazırlanan; Akdeniz ilçesi sınırlarındaki çeşitli parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama plan imar plan tadilatları ile ilgili teklifler de görüşülüp oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle komisyonlara havale edilen teklif de oy birliği ile kabul.

Akdeniz sınırlarında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan iş ve işlemlerden dolayı kapanan yollardan ihdas edilen kısımların, ilgili parsel sahibine satışı ve belediyenin hisseli olduğu arsaların diğer hissedarlara satışında 2022 yılı için belediye encümenine yetki verilmesi ile komisyonlardan oy birliği ile gelen karar, yine oy birliği ile kabul edildi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden gelen; muhtarlık binalarında kullanılan elektrik, internet, telefon ve benzeri harcama faturalarının toplamda 500 TL'ye kadar olan kısmının belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin önerge, oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Meclis toplantısının sonunda söz alan Tırmıl Sanayi Sitesi Başkanı İlhan Çokgün de Akdeniz Belediye Meclis Üyelerini, siteye kazandırdıkları Atatürk Konferans Salonunda misafir etmekten onur ve gurur duyduklarını söyledi. - MERSİN