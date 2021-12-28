İl Müftüsü Yusuf Akkuş görevine başladı - Son Dakika

Sivas İl Müftüsü iken resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Müftüsü olarak atanan Yusuf Akkuş, yeni görevine başladı.

6 yıldır Kayseri İl Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Şahin Güven'in görev süresinin dolmasının ardından, İl Müftülüğü'ne Yusuf Akkuş atandı. Sivas Müftülüğü görevinden Kayseri'ye atanan Akkuş, yeni görevine başladı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş: 1963 yılında Trabzon- Araklı İlçesi Kayacık Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur'an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam-Hatip Ortaokulundan,1984 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesinden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Sakarya- Kaynarca Dağyeri Köyünde İmam-Hatiplik görevine başladı. 1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde Müftülük ve Vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusufeli Vaizliğine atandı. 1989-1991 yılları arasında Çorum- Osmancık İmam-Hatip Lisesinde asker öğretmen olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği, 1995-1997 yıllarında Giresun Çamoluk, 1997-2004 yılları arası Eskişehir Mihalıççık, 2004-2011 yılları arası Sakarya- Kocaali, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Erenler Müftüsü mahkeme kararıyla geri dönünce Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğüne atandı. 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 tarihinden itibaren Sivas İl Müftüsü olarak görev yapan Akkuş, 20.11.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kayseri İl Müftülüğü görevine atandı. Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir. - KAYSERİ