İlçede bugün asayiş çocuklara emanet - Son Dakika
Üye Girişi

İlçede bugün asayiş çocuklara emanet

23.04.2022 09:55
İlçede bugün asayiş çocuklara emanet

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile asayiş bir gürlüğüne çocuklara teslim edildi, şehrin huzur ve güveni çocuklara geçince belediye binasının önündeki taşı bile kaldırmak onlara düştü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile asayiş bir gürlüğüne çocuklara teslim edildi, şehrin huzur ve güveni çocuklara geçince belediye binasının önündeki taşı bile kaldırmak onlara düştü.

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gülümseten bir çalışmaya imza atıldı. Her yerde çocuklar 5 dakika idareci koltuklarına oturtulurken bu ilçede şehrin asayiş, huzur ve güveni çocuklara teslim edildi. Çocuklar hem emniyet müdürü, hem amir hem de polis memuru oldu. Temsili olarak 112'ye belediye binası önünde trafiği tehlikeye düşüren bir taş bulunduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Şarkışla Belediyesi binası önünde bulunan taşı kaldırdı. Çocukların sevimli halleri kaydedilerek çekilen görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - SİVAS

İlçede bugün asayiş çocuklara emanet
İlçede bugün asayiş çocuklara emanet
İlçede bugün asayiş çocuklara emanet

YORUMLAR
500
Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi Sivas Ticaret Borsası Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi Bismil'de huzur uygulamaları devam ediyor: 10 şüpheli gözaltına alındı Bismil'de huzur uygulamaları devam ediyor: 10 şüpheli gözaltına alındı

Hisarcık, Şarkışla, Asayiş, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlçede bugün asayiş çocuklara emanet - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:02:20. #1.12#
SON DAKİKA: İlçede bugün asayiş çocuklara emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement