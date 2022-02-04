Üye Girişi
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor - Son Dakika

İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor

04.02.2022 10:13
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllardır gündeme gelen ve binaların arasında bulunduğu konum nedeniyle çokça eleştiri alan yüksek gerilim hattı elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllardır gündeme gelen ve binaların arasında bulunduğu konum nedeniyle çokça eleştiri alan yüksek gerilim hattı elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlatıldı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde iki bina arasında bulunan ve 40 metre yüksekliğinde olan elektrik direği yıllardır mahalle sakinleri için endişe ve tehlikeye neden oluyordu. 64 haneli iki apartman arasında bulunan yüksek gerilim hattı direği zaman zaman yıldırım düşmesi ile maddi ve manevi zararlara neden olurken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Acele Kamulaştırma kararı alınarak kaldırılma aşamasına gelindi.

Yetkililerce yapılan incelemeler sonrası hattın devamında bulunan elektrik direklerinin güçlendirilmesiyle beraber bu direğin kaldırılacağı aktarıldı. Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile hattın öncesi ve sonrasında bulunan iki direkte alan genişletme çalışması yapılarak güçlendirilecek böylelikle iki bina arasında bulunan 40 metrelik direk de kaldırılacak.

Direğin bulunduğu Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, mahallede bulunan bu direğin büyük görüntü çirkinliğine neden olduğunu belirterek, "Görüntüden ziyade binalara çok yakın, hırsızlığından tutun, binalara yakın olması insanları zaten rahatsız ediyor. Yaklaşık üç yıl önce üzerinden geçen elektrik akımından kaynaklı zemine yıldırım şeklinde elektrik yayını yapması sonucu tahribata neden oldu. Kırılıp dökülen parçalar evlere ve arabalara zarar verdi. Bu bölgede çocuklar, insanlar oturuyor bu onlara zararda verebilirdi. Bu olay tutanaklara döküldükten sonra yetkililer gelip takip altına aldılar. Ne şekilde bu direğin buradan alınıp kaldırılabileceğine bakıldı" dedi. - RİZE

İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor

YORUMLAR
500

yüksek gerilim hattı, cumhurbaşkanı, Çayeli, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:24:08. #1.13#
SON DAKİKA: İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement