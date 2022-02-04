İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllardır gündeme gelen ve binaların arasında bulunduğu konum nedeniyle çokça eleştiri alan yüksek gerilim hattı elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlatıldı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde iki bina arasında bulunan ve 40 metre yüksekliğinde olan elektrik direği yıllardır mahalle sakinleri için endişe ve tehlikeye neden oluyordu. 64 haneli iki apartman arasında bulunan yüksek gerilim hattı direği zaman zaman yıldırım düşmesi ile maddi ve manevi zararlara neden olurken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Acele Kamulaştırma kararı alınarak kaldırılma aşamasına gelindi.

Yetkililerce yapılan incelemeler sonrası hattın devamında bulunan elektrik direklerinin güçlendirilmesiyle beraber bu direğin kaldırılacağı aktarıldı. Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile hattın öncesi ve sonrasında bulunan iki direkte alan genişletme çalışması yapılarak güçlendirilecek böylelikle iki bina arasında bulunan 40 metrelik direk de kaldırılacak.

Direğin bulunduğu Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, mahallede bulunan bu direğin büyük görüntü çirkinliğine neden olduğunu belirterek, "Görüntüden ziyade binalara çok yakın, hırsızlığından tutun, binalara yakın olması insanları zaten rahatsız ediyor. Yaklaşık üç yıl önce üzerinden geçen elektrik akımından kaynaklı zemine yıldırım şeklinde elektrik yayını yapması sonucu tahribata neden oldu. Kırılıp dökülen parçalar evlere ve arabalara zarar verdi. Bu bölgede çocuklar, insanlar oturuyor bu onlara zararda verebilirdi. Bu olay tutanaklara döküldükten sonra yetkililer gelip takip altına aldılar. Ne şekilde bu direğin buradan alınıp kaldırılabileceğine bakıldı" dedi. - RİZE