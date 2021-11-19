Ilgaz'ların balını Uludağ'ın eteklerinde satıyor - Son Dakika

Kastamonu'da arıcılık yapan memur emeklisi Mustafa Özgem, yazın memleketinde ürettiği bal ve polenleri kış aylarında Bursa'da pazarlarda satıyor.

Bursa'ya 7 sene evvel gezmek için gelen 65 yaşındaki Kastamonulu Mustafa Özgem, şehri çok beğenince, memleketinde ürettiği balları ve arı ürünlerini burada satmaya karar verdi. Kastamonu merkeze bağlı Kuzyaka beldesinin Örenyeri köyünde ikamet eden 3 çocuk babası Mustafa Özgem, 10 yıl önce memuriyetten emekli olunca arıcılığa merak saldığını söyledi. Ilgaz ormanlarının eteğinde, Sarıçiçek yaylasında arıcılık yaptığını, 50 civarında kovanı olduğunu kaydeden Özgem, "Yazın memleketimde bal üretip, kış mevsiminde Bursa'da satıyorum. 6 ay Kastamonu, 6 ay Bursa'da yaşıyorum" dedi.

Bu yıl kuraklıktan dolayı balın az olduğunu anlatan Mustafa Özgem, Tuzpazarı'ndaki tezgahında süzme ve petek balın yanı sıra polen de sattığını ifade etti. Çiçek balının kilosunun 120, polenin ise 200 lira olduğunu belirten Özgem, "Yedi yıl önce Bursa'ya gezmeye geldim. Bursa çok hoşuma gitti. Kışın ev tutup Bursa'da kalıyorum. Yazları ise memleketimde balcılık ve hayvancılık yapıyorum" diye konuştu.

Katkısız çiçek balını tadarak alan vatandaşlar ise, "Tadı gerçekten çok güzel, harika bir bal. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu. - BURSA