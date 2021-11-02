İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan, 'Artık metroda internet var' başlığı altında canlı yayın başlattı.
İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu. İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti. Yolcular İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek. Diğer metro hatlarında da ücretsiz internet hizmeti sağlanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu - Son Dakika