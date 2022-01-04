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İnegöl Belediyesi artık cebinizde - Son Dakika

İnegöl Belediyesi artık cebinizde

04.01.2022 14:53
İnegöl Belediyesi artık cebinizde

İnegöl Belediyesi, kurumun bütün online hizmetleri, duyurular ile zamana ve mekana bağlı kalmaksızın birçok önemli belediyecilik faaliyetlerini bünyesinde barındıran "Mobil Vatandaş" uygulamasını hizmete aldı.

İnegöl Belediyesi, kurumun bütün online hizmetleri, duyurular ile zamana ve mekana bağlı kalmaksızın birçok önemli belediyecilik faaliyetlerini bünyesinde barındıran "Mobil Vatandaş" uygulamasını hizmete aldı. IOS ve Android cihazlarda kullanılan uygulamanın tanıtımını Belediye Başkanı Alper Taban yaptı.

Her alanda dijital değişim ve dönüşümünü sürdüren İnegöl Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hizmete aldı. Vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde olması için çalışan ve bu hizmet anlayışı ile hareket eden İnegöl Belediyesi, tüm hizmetlerini tek bir uygulama içerisinde topladı. İlçe halkının zamana ve mekana bağlı kalmaksızın birçok önemli belediyecilik faaliyetlerini en kolay şekilde gerçekleştirebileceği uygulama ile vatandaşlar; belediye hakkında her türlü bilgi, güncel haberler ve duyurular, ihaleler, etkinlikler, istatistikler, İnegöl'ün Mutfağı, iz bırakanlar, Hizmet Rehberi, projeler ve meclis kararları gibi alanlara tek noktadan ulaşabilecek. Aynı zamanda öneri, dilek ve şikayetlerini de ilgili modüller sayesinde en hızlı şekilde iletebilecekler.

Vatandaşların Android için https://afer.in/l/XYRUHN adresinden, İOS için ise https://afer.in/l/IATDZH adresinden indirebileceği uygulama, bugün 12.30'da encümen salonunda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı'nın da katıldığı basın toplantısında, Başkan Alper Taban Mobil Vatandaş uygulamasını tanıttı. Yeni yılın ilk günlerinde, teknolojik anlamda yeni uygulamalardan birini daha hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Alper Taban, "Artık hepimizin cep telefonu var, internet paketi var ve tüm dünya parmaklarımızın ucunda. Biz de bütün hizmetlerimizi, şehrimizle ilgili veri ve istatistikleri içerisine gömdüğümüz Mobil Vatandaş Uygulamasını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Tabi Mobil Vatandaş Uygulamasından önce de dijital değişim ve dönüşümdeki atağımızı devam ettirmek bizleri de heyecanlandırıyor. Akıllı şehir hedefi için ayrıca bir çalışma trafiği yürüyor. Teknolojinin nimetlerinden istifade etmek istiyoruz, işimizi daha kolay ve etkili kılmak istiyoruz, daha verimli ve isabetli işler ortaya koymak istiyoruz. Buradan hareketle ayağa götürülecek hizmetler, kendi iç hizmetlerimizde kullandığımız teknoloji ve yazılımlarla bizlere sağlayacağı katkılar herkesçe kabul ediliyor. Örneğin 49 hizmetle e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan kurum unvanımızı devam ettiriyoruz. Göreve başladığımızda bu hizmet sayısı 5'ti. Bu devam edecek, üzerine vatandaşımız için açabileceğimiz ne kolaylık varsa bunları da ilave etmeye devam edeceğiz. Yine e-belediye alanında aynı şekilde yenilikler devam edecek" dedi.

"Vatandaşlarımızın sunulan hizmetlerden maksimum seviyede istifade etmesini arzu ediyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Beraberinde hizmeti de ayağa götürerek işi kolaylaştırmış oluyoruz. İnegöl Belediyesi'nin yazılımı olan bu uygulamanın tüm vatandaşlarımızın elinin altında olmasını istiyoruz. Bu uygulamayı hem Android hem IOS kullanıcıları telefonlarına indirebiliyor. Uygulama sürekli gelişen, ihtiyacımız olan bilgileri çekebileceğimiz detayları da içeriyor. Örneğin buradan belediyecilikle ilgili uygulamaları, e-belediye gibi uygulamaları yapabiliyoruz. Güncel etkinlikleri buradan görebiliyoruz. Her türlü duyuru ve haberleri uygulamadan takip edebilirsiniz. Yine projelerimiz, WhatsApp ihbar hattımız, 153 Çözüm Merkezimiz, nöbetçi eczanelerden hava kalitesinin izlenmesi, şehrimizde canlı izleyebileceğimiz kameralara ulaşım, online başvuru ile molozlarının alınması talebine kadar pek çok hizmet bu uygulama içerisinde mevcut. Vatandaşımızın kurumla olan ilişkisinde en kolay şekilde bu iletişimi kurmak üzerine çalışıyoruz. Arkadaşlarımız şu an TÜİK ile görüşme halinde. TÜİK üzerinden şehrimizle ilgili güncel verileri buraya çekebilir miyiz konusunda çalışıyoruz. Vatandaşımızın bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanmaya başlamasını istiyoruz. Burada anketlerimiz de var. Belirli konularda vatandaşlarımızın bu anketlere katılarak görüş bildirmesini istiyoruz. Bu bize güç katar. Vatandaşımızın da fikri önemli. Bu uygulama aynı zamanda aktif haberleşmeyi de sağlayabileceğimiz bir platform. Bu uygulamayı çok önemsiyoruz ve tüm vatandaşlarımızın uygulamayı cep telefonlarına indirmelerini istiyoruz. Bu proje Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. Uygulamayı geliştirmek anlamında gelecek önerilere de açığız. Yeni uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

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İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Android, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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