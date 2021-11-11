İnegöl Belediyesi'nde eğitimler başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin uygulamaya geçirdiği Kaizen Yalın Belediyecilik Projesi kapsamında "Eğitmen Eğitimleri Programı" bugün başladı. 2 aylık zaman diliminde 24 belediye personeline eğitmen hüviyeti kazandırılarak projenin ilk etabı sonlandırılacak.

İnegöl Belediyesi'nin Kaizen Enstitüsü Türkiye işbirliğinde 12 Şubat 2021 tarihinde başladığı "Yalın Belediyecilik-Kaizen Dönüşüm Projesi" ve "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Projesi" kapsamında ilk etapta sona gelindi. 2 etap olarak planlanan projede 10 ay sürecek 1'inci etabın 9'uncu ayı itibariyle eğitmen eğitimleri başlatıldı.

Bugüne kadar devam eden süreçte oluşturulan proje takımına yönelik birçok eğitim gerçekleştirilirken, ilk etabın finalinde "Eğitmen Eğitimleri Programı" ile proje takımının güçlenmesi hedefleniyor. 1'inci etabın kalan 2 aya yakın zaman diliminde 24 personelden oluşan proje takımına "Eğitmen" hüviyeti kazandırılacak. Bu sayede Kaizen Eğitmenleri proje tamamlanıp kurumdan ayrıldığında geride her yönüyle olaya hakim bir ekip kalmış olacak.

Proje takımına yönelik 2 ay sürecek 10 farklı eğitimden oluşan "Eğitmen Eğitimi" programının startı bugün verildi. Kaizen felsefesinin bir kurum kültürü haline gelmesini amaçlayan çalışmada, Eğitmen Eğitimleri kapsamında; Zaman ve Toplantı Yönetimi, Hoshin Kanri Eğitimi, Problem Çözme ve A3 Raporlama Eğitimi, Geri Bildirim/ Etkili İletişim Eğitimi, Etkin Liderlik Eğitimi, Gemba Lideri Rol ve Sorumlulukları Eğitimi, PUKÖ Eğitimi, İş Analizi Eğitimi (Uygulamalı), Standart İş ve Standart Formların Hazırlanması Eğitimi ve Sinerjik Takım Çalışması Eğitimi olmak üzere 10 eğitim verilecek. - BURSA