İnegöl'e beton yollar yapılıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesinde 28 sokakta toplam 4 kilometre uzunluğunda beton yol kaplama çalışması başlattı. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, 1 milyon 332 bin TL'lik çalışmanın bir ayda tamamlanacağını açıkladı.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesinde 28 sokağa beton yol döküyor. Yüzde 20'lik kısmı tamamlanan çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Cerrah'ta devam eden yol kaplama çalışmalarını görmek için buradayız. Özellikle yapılaşmanın tamamlandığı alanlarda eksiklerimizi gidermek adına adımlar atmaya devam ediyoruz. İnsanın yaşadığı yerde altyapı ve üstyapı olmak üzere pek çok sorunun giderilmesi gerekiyor. Bölgemizde yaklaşık 28 sokağı kapsayan bir çalışma başlattık. Burada arkadaşlarımız henüz yeni başladı çalışmaya. Daha yüzde 20'lik kısmı tamamlandı. 1 milyon 332 bin TL'lik bir yatırım ile hedefimiz bir ay zarfında 28 sokağın kaplamasını tamamlayarak vatandaşlarımıza konforlu sokaklar sunmak. İnşallah mahallelerimizin eksiklerini bir bir gidereceğiz" dedi. - BURSA