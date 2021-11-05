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İnegöl'ün güvenli parkları artıyor - Son Dakika

İnegöl'ün güvenli parkları artıyor

05.11.2021 16:07
İnegöl'ün güvenli parkları artıyor

İnegöl ilçesinde güvenli park sayısı her geçen gün artıyor.

İnegöl ilçesinde güvenli park sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 6 Eylül Parkı 4 kamera ile 7/24 izlenir hale getirilerek, İnegöl'ün 18'inci güvenli parkı oldu.

İnegöl'ün 18'inci güveni parkı Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesinde bulunan 6 Eylül Parkı oldu. Park artık 4 güvenlik kamerası ve 1 kayıt cihazı ile 7/24 mercek altında. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün beraberindeki heyetle birlikte parkta incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Dülger, "Kemalpaşa Mahallemizde muhtarlığımızın arkasında bulunan 6 Eylül Parkımızda güvenli park uygulamalarımızın 18'incisini hayata geçirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda sıkıntı yaşadığımız parklarda çocuklarımızın daha güvenli şekilde oyun oynamaları sağlıyoruz. Buradaki çocuk oyun alanımıza da 4 kamera ve 1 kayıt cihazı yerleştirdik. Bu kamera ve kayıt cihazları sayesinde 10 günlük kayıt tutabiliyoruz" dedi.

Güvenli parkların iki ana amaç üzerinde hayata geçirildiğini ifade eden Dülger, "Maksadımız vandalizmin önüne geçmek. Maalesef kamu mallarına zarar veriliyor. İkinci gayemiz de, çocuklarımızın daha güvenli alanlarda oynamalarını sağlamak, ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını parklara göndermelerini sağlamak. Şu anda bu sistem kapalı devre yöntemiyle çalışıyor, ancak ileride akıllı şehir altyapımızı da tam anlamıyla oluşturduğumuzda parklara yerleştirdiğimiz kameralarımızdan anlık görüntüleri sürekli canlı şekilde izliyor olacağız. Yaptığımız çalışmanın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

İnegöl'ün güvenli parkları artıyor
İnegöl'ün güvenli parkları artıyor
İnegöl'ün güvenli parkları artıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl'ün güvenli parkları artıyor - Son Dakika


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