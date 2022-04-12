İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda

12.04.2022 09:18

İngiliz gezgin Helen Dainty (44), 2016 yılında bisikletle çıktığı dünya turunda Samsun'un Bafra ilçesine geldi.

İngiliz gezgin Helen Dainty (44), 2016 yılında bisikletle çıktığı dünya turunda Samsun'un Bafra ilçesine geldi. Bisikletiyle toplam 60 bin kilometre yol kat eden Helen Dainty, bugüne kadar 3 kıtada 34 ülkeyi gezdiğini söyledi.

Gezgin Helen Dainty, Bafra Bisiklet Kulübü temsilcisi Hülya Yangın Ertekin tarafından karşılandı. Ertekin tarafından Bafra'da misafir edilen Dainty, Bafra'nın pidesi ve dondurmasına hayran kaldı. Dainty, "Bir ay önce İngiltere'den ayrıldım, bu yüzden bir aydır Türkiye'de bisiklet sürüyorum ama ondan önce dört yıldır Avrupa'da bisiklet sürüyordum. Geçen yıl ikinci kez Londra'dan İstanbul'a ve ardından Batı kıyısından İzmir'e gittim. Bodrum'a ve Antalya'ya Taşucu'ya gittim. Lübnan'a vapurla geçtim, ardından Noel için eve uçtum ve ardından Türkiye'ye geri geldim. Dört yıldan fazla bir süredir tam zamanlı bisiklet sürüyorum. Önce Avustralya'yı dolaştım, sonra dört yıldır Avrupa'da bisiklet sürdüm ve şimdi doğuya, Ermenistan ve İran'a doğru devam edeceğim. Karadeniz boyunca doğuya, Gürcistan'a, Ermenistan'a ve ardından İran'a doğru bisiklet sürmeye devam edeceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'e ve ardından Afrika'ya gitmek istiyorum. Zindeliğim izin verdiği sürece seyahat etmeye devam etmeyi umuyorum. Türkiye seyahat etmek için harika bir yer, insanlar çok misafirperver ve yemekler çok lezzetli. Bazen bir çadırda kalıyorum bazen güzel insanlar tarafından misafir ediliyorum. Türkiye'de çok aktif olan sıcak duş denilen bir bisikletçi barındırma ağı var ve bu şekilde ev sahipliği yapan birçok harika insanla tanışıyorum. Bir ülkede seyahat etmenin harika bir yolu insanlarla tanışmak, evlerini görmek ve birlikte yemek yemek" dedi.

Helen Dainty'i evinde misafir eden Bafra Bisiklet Kulübü temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Bizim bisikletliler genel merkezi olarak whatsapp gurubumuz var. Oradan Kastamonu'daki arkadaşımız benimle iletişime geçti. Helen Dainty diye İngiliz bir kadının bisikletle dünya turuna çıktığını ve 3-4 gün sonra Bafra'da olabileceğini ve karşılayıp misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de 'tabii ki karşılar, misafir ederim' dedim. Sinop- Alaçam yolunda karşıladık. Bir akşam misafir ettik. Bafra pidesi ve dondurmasını kendisine ikram ettik. Dinlendikten sonra şimdi tura devam etmek için yola çıkacak" diye konuştu.

Hülya Yangın Ertekin ve arkadaşları tarafından yolcu edilen Helen Dainty, ilçeden ayrıldı. Karadeniz sahil yolundan, Gürcistan, Ermenistan'dan İran'a bisiklet sürmeye devam edecek olan Dainty, oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'e ve Afrika'ya bisiklet sürecek. - SAMSUN

İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda
İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda
İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda
İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda

YORUMLAR
500
Son dakika! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü Son dakika! Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü Elinden kahvehanesi alınan amca, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu! Elinden kahvehanesi alınan amca, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu!

Hülya Yangın Ertekin, Bisiklet, Samsun, Bafra, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda - Son Dakika


Son Dakika
09:08 MHP'den istifa ettiği için şiddet görmüştü! Sedat Kılınç ve sunucuya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı
09:07 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?
09:01 Savaşın 48. günü! Ukrayna'dan korkutan haber: Rus ordusu, Mariupol'de kimyasal silah kullandı
08:54 Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar
08:51 Kobani soruşturmasında ikinci dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 46 kişi gözaltında
08:50 Oyuncu Nursel Köse, başrolünde yer aldığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı!
08:46 12 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:37 Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak
08:36 Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 09:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement