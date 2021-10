İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında uzun araç kuyruğunun olduğu bir akaryakıt istasyonuna at üstünde gelen adam, şarkı söyleyerek yaşanan durumla dalga geçti.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinin yol açtığı akaryakıt tedariki krizi devam ediyor. Başkent Londra'nın batısındaki Thames Ditton kasabasındaki uzun araç kuyruğunun oluştuğu bir akaryakıt istasyonunda sıra dışı anlar yaşandı. Mevcut krizle dalga geçen bir adam, at üzerinde benzin istasyonuna geldi. Atıyla kuyruktaki diğer sürücülerin arasından geçen adam şarkı söyleyerek mevcut durumla dalga geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde adamın, "Petrol için kuyruktalar. Ama ben at üstündeyim. Petrole ihtiyacım yok, çünkü at havuçla çalışıyor" diye şarkı söylediği duyuldu. Video, Instagram'da 1,7 milyondan fazla, TikTok'ta ise 5 milyondan fazla görüntüleme ile alarak viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise, "İnsanlar şimdi paniğe kapılarak havuç satın almaya başlayacaklar", "Ne kadar beygir gücü var?" şeklinde espri yaptı.

Ne olmuştu?

İngiltere'de şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için bazı benzin istasyonlarının, stokların azalması nedeniyle pompaları kapatması halk arasında büyük paniğe yol açmıştı. Benzin istasyonlarına akın edenler uzun kuyruklar oluştururken, hükümet ise "gereksiz" yere yakıt satın alan insanları kuyruk oluşturmakla suçlamıştı. - LONDRA