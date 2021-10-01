Üye Girişi
İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi - Son Dakika

İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi

01.10.2021 14:58
İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında uzun araç kuyruğunun olduğu bir akaryakıt istasyonuna at üstünde gelen adam, şarkı söyleyerek yaşanan durumla dalga geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında uzun araç kuyruğunun olduğu bir akaryakıt istasyonuna at üstünde gelen adam, şarkı söyleyerek yaşanan durumla dalga geçti.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinin yol açtığı akaryakıt tedariki krizi devam ediyor. Başkent Londra'nın batısındaki Thames Ditton kasabasındaki uzun araç kuyruğunun oluştuğu bir akaryakıt istasyonunda sıra dışı anlar yaşandı. Mevcut krizle dalga geçen bir adam, at üzerinde benzin istasyonuna geldi. Atıyla kuyruktaki diğer sürücülerin arasından geçen adam şarkı söyleyerek mevcut durumla dalga geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde adamın, "Petrol için kuyruktalar. Ama ben at üstündeyim. Petrole ihtiyacım yok, çünkü at havuçla çalışıyor" diye şarkı söylediği duyuldu. Video, Instagram'da 1,7 milyondan fazla, TikTok'ta ise 5 milyondan fazla görüntüleme ile alarak viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise, "İnsanlar şimdi paniğe kapılarak havuç satın almaya başlayacaklar", "Ne kadar beygir gücü var?" şeklinde espri yaptı.

Ne olmuştu?

İngiltere'de şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için bazı benzin istasyonlarının, stokların azalması nedeniyle pompaları kapatması halk arasında büyük paniğe yol açmıştı. Benzin istasyonlarına akın edenler uzun kuyruklar oluştururken, hükümet ise "gereksiz" yere yakıt satın alan insanları kuyruk oluşturmakla suçlamıştı. - LONDRA

Akaryakıt, England, Tragger, Londra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti 14:49 Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz 14:42 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi 14:32 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi
Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada 14:19 Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz 13:35 4 milletvekili olan TİP Meclis'in açılışına katılmadı: Erdoğan'ı dinlemeyeceğiz Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış 13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı 12:36 Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı 12:26 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı

Son Dakika Haberleri
14:58 Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi
14:49 Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti
14:41 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz
14:31 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi
14:24 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor
14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak
13:55 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu
13:51 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek
13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi Ronaldo ve Georgina Rodriguez'un evliliğine anne engeli geldi         
14:58
Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak         
14:44
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor         
14:24
Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı         
13:48
Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:31
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 15:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de yakıt kriziyle dalga geçen adam istasyona atla geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement