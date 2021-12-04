Üye Girişi
İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor - Son Dakika

İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor

04.12.2021 16:30
İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor

Gaziantep'te Yükseliş Turan Yatırım adlı bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, isyan etti.

Gaziantep'te Yükseliş Turan Yatırım adlı bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, isyan etti. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, mağdur edildiklerini söyledi.

Yükseliş Turan Yatırım adlı bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, firma önünde eylem yaptı. Mağdur edildikleri için yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, firma yetkililerine ulaşamadıklarını söyledi. İddiaların sorulacağı firma yetkililerine ise ulaşılamıyor.

" Benim dairemi benden başka 15 kişiye daha satıldığını öğrendim"

Almak istediği dairenin daha sonradan 15 kişiye daha satıldığını öğrendiğini belirten mağdur Meryem Aslan, " Yeditepe ve Beylerbeyi Projeleri adı altında aynı daireleri aklınıza gelmeyecek sayıdaki insanlara sattılar. 3-5 Bin TL demeden insanların yastık altı birikimlerini ellerinden alıp ev sahibi olma vaadiyle kandırdılar. İnsanlar 2014 yılından bugüne kadar para vermişler ne zamanki evimiz nerede dediklerinde ise firma yetkilileri türlü bahanelerle insanları kandırmış. Biz devletimizden yardım istiyoruz. Çıksınlar, saklanmasınlar biz açıklama bekliyoruz. Benim dairemi benden başka 15 kişiye daha satıldığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

"İkimize aynı evi satmışlar"

Aynı evi aldıklarını tesadüfen fark ettiklerini söyleyen 2 kadın ise, "1 yıl önce 3+1 daire aldık. Aynı evi bir başka tarihte ablaya satmışlar. Merkezlerine gidiyoruz ancak her yer kapalı. Kimseyle muhatap olamıyoruz. Kimse daireniz şu zaman teslim olacak bile demiyor ve telefonlarını da açmıyorlar. Paralarımızı vermiyorlar. Mağdurlar olarak bir grup kurduk ve evraklarımızı oradan paylaştık. Tesadüfen ikimizin de aynı evi aldığı ortaya çıktı" dediler.

"Başımızı sokacak evimiz olsun istedik"

Ev sahibi olma umuduyla para yatırdığını ancak dolandırıldığını belirten mağdur Hacı Çiçek, "Ben de yaklaşık 1 yıl önce firmanın Beylerbeyi Mahallesinde inşası devam eden projeden 2+1 daire almak istedim. 40 bin TL ödeme yaptım ama 30 bin, 300 bin, 200 bin TL veren insanlarda var. Bu insanlar emeğini vermiş oraya bu hayatta emekten üstün bir şey yoktur. İnsan emeğini bir umuda bağlar bizde başımızı sokacak evimiz olsun istedik. Bu adamlar bizi dolandırdı. Bunun adı düpedüz dolandırmaktır. Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallerinde inşaatlar var. Toplamda şuana kadar 100 kişiyiz ama belki daha fazlayızdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Beylerbeyi, Gaziantep, Yatırım, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar! 16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:28 Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
16:15 Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?         
16:29
Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı! Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!         
16:15
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement