Üye Girişi
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj - Son Dakika

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

13.11.2021 10:44
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

Samsun'da, diyabetin (şeker hastalığı) en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılına özel verilen konserde sanatçı Kaan Uğur Yücekent, sözleri Uzm. Dr. Mustafa Emin Dinççağ tarafından yazılan 'Diyabet Marşı'nı dünyadaki 537 milyon diyabet hastası için seslendirdi.

Samsun'da, diyabetin (şeker hastalığı) en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılına özel verilen konserde sanatçı Kaan Uğur Yücekent, sözleri Uzm. Dr. Mustafa Emin Dinççağ tarafından yazılan 'Diyabet Marşı'nı dünyadaki 537 milyon diyabet hastası için seslendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Karadeniz Diyabet Derneği tarafından Dünya Diyabet Günü'ne özel bir konser düzenlendi. Konserde diyabet hastalarının en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılı nedeniyle Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Emin Dinççağ'ın kaleme aldığı Diyabet Marşı, sanatçı Kaan Uğur Yücekent tarafından seslendirildi. Konserde performansıyla takdir toplayan Yücekent, katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

"İnsülin sayesinde diyabet tedavisi başarı ile sürdürülüyor"

Etkinlikte konuşma yapan Dr. M. Emin Dinççağ, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde dünyadaki diyabet hastalarına Samsun'dan seslenmek istedik. Sevgili Kaan hocamın marşı ile diyabetlilere bir hediye vermeyi amaçladık. Bu konserin amacı, biliyorsunuz bu yıl diyabetin en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100.yılı. Banting ve arkadaşları 1921'de ilk insülini keşfettiler ve 16 yaşındaki Leonard Thomson'a uyguladılar. Çok önemli bir buluştu. Binlerce hayat kurtuldu. Hala insülin sayesinde diyabet tedavisi başarı ile sürdürülüyor. Diyabeti onun sayesinde yendik. İnsülin diyabet tedavisinde çağ atlatan, ölümleri önleyen belki de diyabetin en önemli ilacıdır. Bu nedenle dünyanın birçok kentinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle, büyük keşif nedeniyle Kanadalı bilim adamı Prof. Banting anılacaktır. Karadeniz Diyabet Derneği olarak bütün dünyada 537 milyon diyabetliye Samsun'dan bir mesaj, bir hediye olsun diye Diyabet Marşımızı hep birlikte söyledik" dedi.

Sanatçı Kaan Uğur Yücekent ise, "Çok özel bir gün benim için. Emin Dinççağ ağabey beni bu konuda yüreklendirdiği için, bu konuda benim farkına varmamı sağladığı için kendisine çok müteşekkirim. Diyabetli kardeşlerimiz için bu güzel günde bir marş yaptık. Çok uzun uğraşlardan sonra oldu bu marş. Ben seslendirdim ve çok mutluyum" diye konuştu.

Konser Dr. M. Emin Dinççağ'ın sanatçı Kaan Uğur Yücekent'e plaket takdimi ile son buldu. - SAMSUN

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj
İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

Dünya Diyabet Günü, Şeker Hastalığı, İnsülin, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı 11:39 Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz 09:09 Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz
SP lideri Karamollaoğlu, 08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü 00:29 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
11:39 Bu kadarı da pes! Arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları çaldı
11:38 Yıllardır garajdan çıkarılmayan 95 model araç sır fiyata satıldı
11:21 AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi
11:19 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
11:09 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
10:57 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi
10:52 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama
10:25 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek
10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor
09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
11:40
Yıllardır garajdan çıkarılmayan 95 model araç sır fiyata satıldı Yıllardır garajdan çıkarılmayan 95 model araç sır fiyata satıldı         
11:38
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
Roketsan'ın Kırıkkale'de kuracağı fabrikayla 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Roketsan'ın Kırıkkale'de kuracağı fabrikayla 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
08:22
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 11:59:37. #1.11#
SON DAKİKA: İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement