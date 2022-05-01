İran'da Ramazan Bayramı salı günü başlayacak - Son Dakika

İran'da Ramazan Bayramı'nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle Ramazan Bayramı salı günü başlayacak.

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisine dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle ramazan bayramının Salı günü başlayacağını duyurdu. Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de Ramazanın başlangıcı ve sona ermesi konusunda İran'a uyuyor. - TAHRAN