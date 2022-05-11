İran'daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi - Son Dakika
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İran'daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi

11.05.2022 13:59
İran'daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi

İran'ın Hawraman bölgesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte düzenlenen tef gösterisi adeta nefes kesti.

İran'ın Hawraman bölgesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlikte düzenlenen tef gösterisi adeta nefes kesti.

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hawraman bölgesi, bu yıl da Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenen şenliklerde görkemli tef gösterisine sahne oldu. Palangan köyündeki şenlikte 500 kişiden oluşan orkestra, dağ yamaçlarının üzerine kurulu evlerin çatılarında tef çalarak naat okudu. Teflere tambur çalan sanatçılar da eşlik etti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenlik büyük ilgi gördü. - TAHRAN

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UNESCO Dünya Mirası, Ramazan Bayramı, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İran'daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi - Son Dakika


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