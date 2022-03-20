İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak

20.03.2022 16:09
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'e ilk turist kafilesi bu sabah saatlerinde geldi.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'e ilk turist kafilesi bu sabah saatlerinde geldi. 8 yıl aradan sonra İran'dan havayolu ile Dalaman'a gelen 300 kişilik İranlı, yıl dönümü saydıkları Nevruz Bayramlarını kutlamak için Marmaris'teki otellere yerleşti.

İranlı turistlerin yerleştiği 5 yıldızlı otelin sahibi Turgut Torunoğlulları, sezonu İran'dan gelen misafirlerle açtıklarını belirterek, "Tahminimizin üzerinde bir giriş oldu. Bu akşam ve yarın da girişler olacak. Biz Marmarisli oteller olarak zaten hazırdık yeni sezona, bizim için can suyu oldu. Yeni sezondan beklentilerimiz çok yüksekti. 2015 yılından bu yana yaşadığımız krizlerin tamamını bu yıl atlarız diye düşünüyorduk. Otelcilerin hepsi kendi tedbirlerini aldılar. Bu sene çok iyi geçecek diye herkes otelini işletmesini yeniledi, Rusya- Ukrayna savaşı bizi biraz etkiledi, ancak İngilizlerin rezervasyonlarındaki artış ile bu durum değişecek. Biz turizmciler boş durmuyoruz. Başka pazarlar arıyoruz. Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerindeki tanıtımlara ağırlık verdik. İran pazarı da bu sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Turizmciler olarak umudumuzu kaybetmedik yine dolu dolu bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. Kendisi de yıllardır Hollanda'da yaşayan iş adamı Torunoğulları, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına İspanya, İtalya gibi ülkelere değil eşsiz güzellikleri olan Marmaris'e gelmelerini rica ederek davette bulundu.

Seyahat acentası yetkilisi Hamdi Artuk ise, "Nevruz İran'da yeni yıl olarak kutlanıyor, uçağımız yıllar sonra ilk defa İran'dan Dalaman'a direkt indiği için ciddi bir talep görmekte. Bugün 300 kişilik bir kafilemiz geldi. Bu gece ve yarın da gelecek olan kafilelerimiz var. Bu sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek" diyerek İranlıların Türkiye'yi farklı sevdiğini belirtti.

İran'dan Nevruz için tatile gelen 32 yaşındaki estetik ve güzellik uzmanı Nergis Azadie, "Buraya Tahran'dan Nevruz Bayramımızı kutlamak için geldik. Marmaris'i çok seviyorum çok güzel bir yer" dedi.

Marmaris'e 8 yıldır sürekli geldiğini ve buradaki çalışanların çok başarılı ve sempatik olduğunu söyleyen Human Cehaz, "Buraya gelmek için gün sayıyoruz, bizim yeniyılımız Nevruzu kutlamak için buraya geldik. Çok seviyoruz ailem ile birlikte başka yerlere gitmeyi düşünmüyoruz. Zaten bizde Azeri kanı olduğu için aynı kandan sayılıyoruz. Türkiye'yi vatanımız gibi görüyoruz. Gelince öyle seviniyoruz" diyerek sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceklerini belirtti.

İranlıların yıl dönümü saydıkları 21 Mart günü kutlanan Nevruz Bayramını kutlamak için Marmaris'teki oteller de çeşitli etkinler düzenledi. Bir hafta tatil yapacak olan İranlı turistler şehir turu, jip safariler ve çeşitli aktiviteler ile günlerini geçirip Marmaris'in keyfini sürerek bayramlarını kutlayacaklar. - MUĞLA

İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak
İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak

YORUMLAR
500
İranlı turist kafilesi Muğla'ya geldi İranlı turist kafilesi Muğla'ya geldi

Marmaris, turist, Muğla, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: İranlılar Nevruz'u Marmaris'te kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement