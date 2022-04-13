İrşat ekipleri köy köy dolaşıyor - Son Dakika
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İrşat ekipleri köy köy dolaşıyor

13.04.2022 14:45
İrşat ekipleri köy köy dolaşıyor

Hakkari İl Müftülüğü; Ramazan ayında merkez ve ilçelerle belde, köy ve mezralarda ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak üzere faaliyetleri sıklaştırdı.

Hakkari İl Müftülüğü; Ramazan ayında merkez ve ilçelerle belde, köy ve mezralarda ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak üzere faaliyetleri sıklaştırdı.

İrşat ekipleri; merkez ve ilçeler ile belde, köy ve mezralarda ikamet eden vatandaşlara din hizmeti ulaştırmak için kapı kapı dolaşarak vaaz ve irşat hizmetlerine devam ediyor. Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu; Ramazan ayı münasebetiyle müftülük olarak zaman zaman il merkezi, ilçe ve beldeler ile köylerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak, teravih kıldırmak, mukabelelere iştirak etmek ve yaşlı, şehit yakınları, gazi ve hasta ziyaretleri yapmak maksadıyla ekipler oluşturduk. Ramazan ayı müminin yıllık hayatında oldukça önemli bir dönemdir. Rabbimiz, Ramazan ayını diğer zamanlarda bulunmayan birçok manevi güzellikle, hayır ve bereketlerle donatmıştır. Bu ay, müminler için hayır, bereket, şifa, rahmet ve mağfiret ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayıdır. Manevi duyguların zirve yaptığı bu mübarek ayda halkımızla iç içe olmaktan vatandaşlarımızın memnun olduğunu görmekteyiz. Bu da hizmet kalitesinin yükseltilmesinde moral ve motivasyon sağlamanın yanında yükümlülüğümüzü de arttırmaktadır. Bu nedenle müftülük olarak Ramazan ayı ve sonrasında uygun zaman ve mekanlarda halkımıza din hizmeti sunmanın yanında sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler yapmayı kendimize görev addettik" dedi. - HAKKARİ

İrşat ekipleri köy köy dolaşıyor

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Hakkari, Ramazan, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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