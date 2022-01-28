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İş makinesiyle doğuma yetiştirilmişti, bebeğiyle taburcu oldu - Son Dakika

İş makinesiyle doğuma yetiştirilmişti, bebeğiyle taburcu oldu

28.01.2022 09:47
İş makinesiyle doğuma yetiştirilmişti, bebeğiyle taburcu oldu

Başakşehir'de doğum sancısı tutunca iş makinesiyle hastaneye yetiştirilen 32 yaşındaki Meryem Akça, bebeğini sağlıkla dünyaya getirerek taburcu oldu.

Başakşehir'de doğum sancısı tutunca iş makinesiyle hastaneye yetiştirilen 32 yaşındaki Meryem Akça, bebeğini sağlıkla dünyaya getirerek taburcu oldu. İlk bebeklerini kucağına alan aile "Hep ülkemizin Doğu'sunda bu tarz haberleri görürdük, İstanbul'da bunu yaşayacağımız varmış. O an çaresizlik durumunu hissettik, onlar bizim kahramanımız. Kendi aramızda espri yapıyorduk 'karların içinde doğuracağım herhalde' diye gerçek oldu. Rabia'ya dünyaya geliş hikayesini anlatacağız" dedi.

Başakşehir'de bir ilkokulda rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Meryem Akça'nın bebeğini kucağına almasına günler kala 25 Ocak gecesi doğum sancıları tuttu. Aile hemen ambulansa haber verirken yoğun kar yağışı dolayısıyla yolların kapanması ve yollara bırakılan araçlar nedeniyle ambulans Akça ailesinin evine ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren Başakşehir Belediyesi, yakınlarda görevli bir iş makinesini ailenin evine göndererek ailenin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yetiştirilmesini sağlarken Başkan Yasin Kartoğlu da o anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Zorlu yolculuğun ardından hastaneye ulaşan ve sağlıkla bebeğini dünyaya getiren anne Akça, ilk bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2,5 yıllık evli olan öğretmen çift kızlarına Rabia ismini verirken, hastanedeki sürecin sonrasında sağlıkla taburcu oldu. Akça çifti yaşadıklarını anlatırken, kızlarına hayat boyu anlatacaklarını bir anılarının olduğunu söyledi.

"Karların içinde doğuracağım herhalde' diye espri yapıyorduk gerçek oldu"

Aile içinde doğumuyla ilgili şakalaşmalar olduğunu ancak hastaneye bu şekilde gitmeyi hiç düşünmediğini anlatan 32 yaşındaki Meryem Akça "İlk hamileliğim ilk çocuğum, rehber öğretmenim psikolojik danışmanım, Başakşehir'de bir ilkokulda çalışıyorum. Biz bu günlerde bekliyorduk ama kendi aramızda espri de yapıyorduk 'karların içinde doğuracağım herhalde' diye gerçek oldu. Ambulans falan çağırdık ama her yer karlar altında kaldığı için ambulanslar da öyle mecbur bizi kepçe kurtardı. Hastaneye gidebilmemize vesile oldular sağ olsunlar. O an sancıyla da boğuşuyoruz ya evde doğurursam kim bana yardım edecek, dışarıya çıksam yürüyemeyeceğim karlarda ya kalırsak, araç olan arkadaşlar götürelim diyorlar ama güvenemiyorsunuz. Çünkü yolların hali içler acısı resmen bir savaş alanı gibiydi biz kepçeyle geçerken karları yararak geçiyoruz ama yaramayan o kadar çok kişi vardı ki. Burası evimize çok uzak değil çok şükür, 4 kilometre ulaşma ümidim oldu. Oh dedim tamam yetişeceğiz herhalde. Eşime kepçe gelecek dedim, nasıl bineceğiz bilemedik, eşimde tedirgin oldu biraz açıkçası ama dedim yapacak bir şey yok. Yollar terk edilmiş araba parkı gibiydi yani ve üstlerinde o kadar yoğun birikmiş karla var ki yollar kapalı ve kepçe nereden geçecek. O kadar değişik yollar bulup geçti ki şaşırdık. Ne badireler atlattık dedim sonunda kucağımda muhteşem bir sevinç oldu o an tabi karı, kepçeyi düşünmüyorsunuz sadece aklınıza çocuğunuz geliyor. Onun bu dünyaya gelişi sansasyonel bir haber oldu. Kendisinin buraya gelebilmesi için birçok insanın seferber olduğunu bilerek yetiştirebileceğim bir çocuk olacağını düşünüyorum" dedi.

"Rabia'ya dünyaya geliş hikayesini çok anlatacağız"

Hiç tahmin etmeyecekleri bir şekilde hastaneye ulaştıklarını anlatan 30 yaşında Matematik Öğretmeni Ercan Akça, "25 Ocak gibi gece saat 24.00- 01.00 gibi biz ambulansa ulaştık fakat onlar bize ulaşamadı. Çünkü yollar hem araçlarla hem malum karla dolmuştu. Belediyenin yönlendirmesiyle bir iş makinesi bulundu o an, bizimle iletişim kurdular. Ancak iş makinesiyle hastaneye ulaşabileceğimizi söylediler. Biz de duruma baktık iş makinesine binmeye karar verdik. Buraya gelişimiz yaklaşık yarım saat sürdü ama gelebildik ve bebeğimizi şu anda sağlıkla kucağımıza aldık, mutluyuz. Bize çok yardımcı oldular, onlar gerçekten bizim kahramanımız oldular bu anlamda hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evde doğum başlayacaktı bir bilgimiz yok. O an yaşadığınız stres, gerginlik size yetiyor bir çaresizlik durumunu hissettik. İstanbul gibi büyük bir kentte normalde hep ülkemizin Doğu'sunda bu tarz haberleri görürdük, öyle izledik. İstanbul gibi bir yerde bunu yaşayacağımız varmış, bu da biz kısmet oldu. Çocuk sahibi olmak çok özel bir his inşallah Allah herkese bu duyguyu tattırsın. Rabia'ya dünyaya geliş hikayesini çok anlatacağız çünkü tabi ki normal bir durum değil. Çok mutluyum hastane ortamı çok güzel ama evimizde daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk defa böyle bir şey gördük biz de mutluyuz"

Rabia bebeğin durumuna ilişkin konuşan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Müge Payaslı ise "Hastamız hava şartlarından dolayı iş makinesi vasıtasıyla hastanemize gelmiş olup anne ve bebekte herhangi bir sorun yaşanmamış şimdi de bebeği sağlıkla taburcu ediyoruz. İlginç karşıladık ama 112'ye başvurulduğunda zaten bu şekilde yönlendirdiğini duyduk bebek de gayet iyi şu anda önemli olan iyi bir şekilde taburcu edebilmemiz. İlk defa böyle bir şey gördük biz de mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

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Başakşehir, İstanbul, Tragger, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İş makinesiyle doğuma yetiştirilmişti, bebeğiyle taburcu oldu - Son Dakika


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