İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi

04.03.2022 10:01
İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi

İSKİ, Sultangazi'de yaşayan bir vatandaşa 2005 yılına ait hiç ikamet etmediği adreste abonelik borcu olduğunu öne sürerek haciz gönderdi.

İSKİ, Sultangazi'de yaşayan bir vatandaşa 2005 yılına ait hiç ikamet etmediği adreste abonelik borcu olduğunu öne sürerek haciz gönderdi. Borcu çıkan şahsın eşi İSKİ şubesine giderek bilgi almak isteyince, görevlilerin verdiği yanıt ise karı kocayı boşanma aşamasına getirdi.

Sultangazi'de ikamet eden Murat Yüksel isimli vatandaşa, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2005 yılında hiç ikamet etmediği bir adresteki aboneliği nedeniyle borcunun olduğu öne sürerek tebligat gönderdi. Gelen tebligatla Yüksel ailesi neye uğradığını şaşırırken, isim benzerliği olduğunu düşünen aile, konuyu takip etmedi. Bir süre sonra Kastamonu'ya taşınan aileye bu defa 2 bin 386 TL'lik haciz borcu gelince soluğu İstanbul'da aldı.

İSKİ görevlilerinin verdiği cevap aileyi boşanma aşamasına getirdi

Sultangazi'deki İSKİ şubesine borca itiraz etmek için giden Yüksel Ailesi, görevlilerden duruma ilişkin, 'Belki eşinizin dostu vardır o adreste' gibi bir yanıt alınca neye uğradıklarını şaşırdı. Görevlilerin verdiği yanıt, Yüksel çifti boşanma aşamasına getirdi. Borç nedeniyle Murat Yüksel'in emekli maaşına ise el koyuldu. Yüksel çifti yetkililerden bu soruna ilişkin bir çözüm üretmesi için destek bekliyor.

"Ben burayı hiç görmediğim halde adıma abonelik yapmış"

Yaşanan olayı anlatan Murat Yüksel, "Ben İstanbul Uğurmumcu Mahallesinde oturuyordum. 2017 yılında Kastamonu Çatalzeytin Yunuslar köyüne taşındım. 2020 yılında bana bir kağıt geldi. Yunusemre Mahallesi 1397/2 Sokaktaki daireye ben buraya ömrümde hiç görmediğim halde İSKİ benim üzerime 2005 yılında abonelik yapmış. 2006 yılında ise borcundan dolayı kapanmış. Fakat bugün ise benim banka hesaplarıma haciz koyulmuş ve eşim beni boşamak istiyor neden diye sorduğumda ise 'Sen zamanında esnaflık yaparken bir yere imzamı attın ya da bir kadına ev mi açtın?' gibi sözler söyledi. Ben de bunun üzerine Kastamonu'dan daha önce ikamet ettiğim eve geldim. İSKİ'ye gittiğimde ise senin adına böyle bir borç var öde ve kurtul dediler" diye konuştu.

"Belki eşin, 'Kadın dostunu götürmüştür' dediler"

Eşi Elvide Yüksel ise "Eşimin üzerine su aboneliği açılmış ben de kendisine kızdım ve aramızda tartıştık. Kimlik ve ikamet istemeden nasıl abonelik yapmışlar bize yazık günah değil mi? Geçen gün İSKİ'ye gittiğimde bana belki eşin, 'kadın dostunu götürmüştür' dediler. Olsa bile memurun böyle konuşmaması gerekir. Yuva yıkıyorlar resmen ya ben anlamadan dinlemeden yuvamı dağıtsaydım ne olacaktı" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci evlerine yönelik operasyon: 32 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci evlerine yönelik operasyon: 32 şüpheli yakalandı İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı

Murat Yüksel, Sultangazi, İstanbul, İSKİ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ, hiç ikamet etmediği adres için haciz gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement