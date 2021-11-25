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İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

25.11.2021 15:38
İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ay olağan toplantısında, Demirci ilçesi Bozçatlı Mahallesi'nde yapılan köprüye Gazi Halil Fidan'ın adının verilmesinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Demirci ilçesinde ikamet eden Gazi Halil Fidan, Başkan Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ay olağan toplantısında, Demirci ilçesi Bozçatlı Mahallesi'nde yapılan köprüye Gazi Halil Fidan'ın adının verilmesinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Demirci ilçesinde ikamet eden Gazi Halil Fidan, Başkan Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesinde ikamet eden Gazi Halil Fidan'ı makamında ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında görüşülen Demirci ilçesi Bozçatlı Mahallesi'nde yapılan köprüye Gazi Halil Fidan'ın adının verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edilmişti. Maddenin kabulünün ardından Gazi Halil Fidan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Gazi Fidan'ın ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy yer alırken Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli ve Gazi Halil Fidan'ın oğlu Süreyya Fidan eşlik etti. Ziyarette Gazi Halil Fidan, "Sevgimiz, saygımız hep seninle oldu. Ben devletime, milletime hep yararlı olmaya uğraşırım. Devletime zarar vermem. Devletime borcumu ödememezlik yapmam. Yol yaptırmaya, çeşme yaptırmaya uğraşırım. Çocukluk zamanlarımdan itibaren bu köprü işi hep kafamdaydı. Doğduğumuzdan beri bizim orada arazilerimiz var. Orada yaşadık, büyüdük. Buraya bir köprü yaptıran olsa derken, kendime nasip oldu. Sayenizde Allah'a şükür bunu da gördük. Yolumuz da kötüydü, o da yapıldı. Yolumuzda 15 kilometre kısaldı. Kışın yağmurdan çamurdan geçemiyorduk. O yolun yapılmasına inşallah sebep olmuşuzdur, hayrı bizlere, sizlere yazılır. Ben devletime yük olmak istemem. Aldığım bir Bağ-Kur maaşı var, onu alırım çekilirim" dedi.

Ulaşımı 15 kilometre kısaltıyor

Bozçatlı Mahallesi Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerine yapılan 7 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki köprü ile Durhasan Mahallesi ve Bozçatlı Mahalleleri birbirine bağlanırken, aynı zamanda Kızılca, Hüdük ve çevresindeki mahallelerin de Demirci merkezine ulaşımını yaklaşık 15 kilometre kısalmasını sağladı. Yapılan köprüyle ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Biz de layık olmaya vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. El birliğiyle oluyorsa her şey oluyor. Önemli olan niyet, vatandaşa hizmet. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanmayı nasip etsin" diye konuştu. Ziyaret sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gazi Halil Fidan'a 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan kitap serisi ve fincan takımı hediye etti. - MANİSA

İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Halil Fidan, Demirci, Manisa, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmi köprüye verilen Gazi Fidan'dan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
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