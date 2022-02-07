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Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı - Son Dakika

Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

07.02.2022 14:05
Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için köylere ve ücra mahallelere jeneratör desteği sağlanarak tüm il genelinde elektrik sıkıntısının giderildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için köylere ve ücra mahallelere jeneratör desteği sağlanarak tüm il genelinde elektrik sıkıntısının giderildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik hatlarında buzlanmadan kaynaklanan kopmalar, direklerin devrilmesi gibi sorunlar nedeniyle Isparta'nın belirli noktalarında elektrik hizmetinde aksamlar meydana geldiğini duyurmuştu. Bakanlık gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde dün gece itibarıyla şehirde elektriksiz şebeke kalmadığını duyurdu.

Elektriksiz yerlere jeneratör temini gerçekleştirildi

Bakanlık elektriksiz kalan köy ve ücra mahallere elektrik temini için jeneratör desteği sağladı. Böylece kesintinin nedenleri çözülene kadar elektrik kesintisi yaşanmasının önüne geçilmiş olundu.

Hasar gören kablolar ve direkler tek tek tamir edildi

Isparta'da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde elektrik kabloları koparken bazı bölgelerde ise elektrik direkleri yıkıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler hasar gören noktalarda hızlı bir çalışma gerçekleştirerek elektrik kesintileri çözüme kavuşturdu. - ANKARA

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Jeneratör, Isparta, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da il ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı - Son Dakika
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