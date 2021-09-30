Isparta'da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi - Son Dakika

Isparta'da İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi

Isparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Isparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaretin ardından, farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde konvoy düzenledi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünden saat 20.00'da hareket eden 10 araçlık konvoy İstanbul Caddesi, Mimar Sinan, Demirköprü ve 6 Mart Atatürk Caddesinden geçerek merkeze geri döndü. İtfaiye araçlarını gören vatandaşlar alkışlar ve klaksonlarla ekiplere destek verdi. - ISPARTA

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