Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu - Son Dakika
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Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

27.04.2022 23:27
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

Ispartalı vatandaşlar Kadir Gecesi dolasıyla camilere akın etti, dualarla geceyi ihya etti.

Ispartalı vatandaşlar Kadir Gecesi dolasıyla camilere akın etti, dualarla geceyi ihya etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Isparta'da camiler doldu. Ramazan Ayı'nın bitimine günler kala onlarca Ispartalı vatandaşların Kadir Gecesini cemaatle idrak etmek için öncelikli tercihi Isparta Ulu Cami oldu. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar yatsı ezanı öncesi Ulu Cami avlusunu ve Isparta Valilik meydanını doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şeriflerin okunduğu gecede namazın ardından dualar edildi. - ISPARTA

Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu
Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

YORUMLAR
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Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi Kazakistan'da iki yıl aradan sonra Kadir Gecesi camilerde idrak edildi Kazakistan'da iki yıl aradan sonra Kadir Gecesi camilerde idrak edildi

Kadir Gecesi, Isparta, Ramazan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu - Son Dakika


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