Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi - Son Dakika
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Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

16.03.2022 17:20
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından şehitler Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram'ın ailesine tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından törenle takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından şehitler Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram'ın ailesine tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından törenle takdim edildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından şehitler adına dua edildi. Vali Seymenoğlu törendeki konuşmasında, "Bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşıyorsak bu şüphesiz ki kahraman Türk askerinin, Türk polisinin sayesindedir ve onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Her millet boyunduruğa razı olabilir, biz olamayız. Herkes canını feda etmekten imtina edebilir, biz edemeyiz. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliklerimiz de çoktur. Bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her biri erkeğiyle, kadınıyla hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar hala bizim vatanımızdır. Hamdolsun, şehitlerimizin dökülen tek bir damla kanı dahi boşa gitmemiştir. Gazilerimizin verdiği mücadelenin tek bir anı dahi boşa gitmemiştir. Canları pahasına vatanın savunmasında yer alan şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olan Devlet Övünç Madalyalarını birazdan takdim edeceğim. Maddi değeri değil ama manevi değeri çok büyük olan bu şeref madalyaları, millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Ne mutlu bizlere ki vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz var, bu millete emanet aileleri var. Yine ne mutlu bizlere ki kahraman gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri var. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı ülkesi için bu büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuzu ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Böyle kahraman bir mücadelenin tarihte verilmiş olduğu her daim gururla hatırlanacaktır. Şehitlik ve gazilik milletimiz açısından daima bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız, yaşayacaksınız. Sizler şehitlik ve gazilik gibi en yüce makamlara erişmiş kahramanlarımızın evladı, eşi, anası ve babasısınız. Bu millet size minnettardır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Vali Seymenoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin 4 yaşındaki oğlu Mete Çiftçi'ye ve Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram'ın babası Nail Bayram'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki törene, Şehit Ferhat Çiftçi'nin eşi Secaat Çiftçi, oğlu Mete Çiftçi (4), annesi Hayriye Çiftçi, Babası Mehmet Emin Çiftçi ve kardeşleri, Şehit Onur Ramazan Bayram'ın annesi Semra Bayram, babası Nail Bayram ve kardeşi Cenap Bayram başta olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - ISPARTA

Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

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Ramazan Bayram, Ferhat Çiftçi, Isparta, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi - Son Dakika


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