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Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika

Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı

04.02.2022 17:00
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı

Isparta'da dün sabahtan beri etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Isparta'da dün sabahtan beri etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik telleri koptu, seralar karın altında kaldı. Çünür Mahallesi'nde ve Deregümü köyünde seralar çökerken, 1 milyon TL maddi hasar meydana geldi.

Isparta genelinde dün sabahtan beri etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Isparta'ya bağlı Deregümü köyünde 200 dönüm içerisinde bulunan karanfil serası yoğun kar yağışına dayanamayaraktan çöktü. Deregümü'de can kaybı yaşanmazken, en az 300 bin lira hasar oluştuğu öğrenildi. Çünür Mahallesi'nde ise seracılıkla uğraşılan bölgede 300 dönüm içerisindeki seralarda en az 700 bin lira hasar olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı

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Türk Lirası, Isparta, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı - Son Dakika
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