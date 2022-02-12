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Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı

12.02.2022 11:43
Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı

Isparta'da 3 Şubat tarihinde yaşanan kar yağışında oluşan arızalar için birçok ilden ve bölgeden desteğe gelen ekipler arızaların düzeltilmesiyle birlikte memleketlerine uğurlandı.

Isparta'da 3 Şubat tarihinde yaşanan kar yağışında oluşan arızalar için birçok ilden ve bölgeden desteğe gelen ekipler arızaların düzeltilmesiyle birlikte memleketlerine uğurlandı.

Isparta'da geçtiğimiz 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve aralıksız olarak 11 saat süren yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintileri yaşanmıştı. Arızaların giderilmesi için 11 farklı ilden 630 personel Isparta'ya gelerek fedakarca görev yaptı. Destek ekiplerinin son grubu bugün TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü'nden Isparta Vali Vekili Osman Kaymak tarafından uğurlandı. Uğurlamada konuşan Vali Vekili Kaymak tüm ekiplere Isparta halkı adına teşekkür ederek, "Isparta'mız geçtiğimiz günlerde bir takım sıkıntılar yaşadı. Ancak sizlerin sayesinde bunlar giderildi. Allah razı olsun geldiniz bizlere destek oldunuz. Çok sağ olun, Ispartalılar sizlere minnettar, sizlere herkes dua ediyor. Profesyonelce çalıştığınıza şahit olduk, Isparta halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla inşallah evlerinize ulaşın" dedi.

Vali Vekili Kaymak tarafından hediyeleri takdim edilen görevliler hatıra fotoğrafı çekiminin ardından memleketlerine uğurlandılar. - ISPARTA

Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı
Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı
Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı
Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı

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Isparta, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'ya destek için gelen ekipler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


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