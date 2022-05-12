İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı - Son Dakika
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İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

12.05.2022 22:36
İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

Filistinli sanatçılar, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'in anısına Gazze'de bir duvara resmini yaptı.

Filistinli sanatçılar, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'in anısına Gazze'de bir duvara resmini yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalında görevli muhabir Shireen Abu Akleh dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Filistinli sanatçılar, Akleh'in anısına Gazze'de bir duvara resmini yaptı. Duvar resminde Akleh'in portresi, kurşunların isabet etmesi ve üzerinde "basın" yazılı bir kask, Mescid-i Aksa ve Akleh'in vurularak yere yığıldığı an resmedildi.

Al Jazeera Arapça'nın önde gelen isimlerinden biri olan Akleh, 15 yıldır İsrail-Filistin çatışmalarını takip ediyordu. Akleh'in öldürülmesi tüm dünya tarafından kınanırken, İsrail olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZZE

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı - Son Dakika


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