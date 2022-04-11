İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi oldu - Son Dakika
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İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi oldu

11.04.2022 10:42
İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,2 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6, kadınlarda ise %34,2 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile %20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,7, kadınlarda ise %26,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,6 saat oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak tahmin edildi. - ERZİNCAN

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Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü

İstihdam, İşsizlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İşsizlik oranı Şubat ayında 3 milyon 579 bin kişi oldu - Son Dakika


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